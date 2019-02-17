Aliağa’da Komedi Festivali “İkinci Bahar” ile başlıyor

Aliağa Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan “Aliağa’da Komedi Festivali”i “İkinci Bahar” isimli tiyatro oyunu ile başlıyor.

İspanyol yazar Alfonso Paso’nun yazdığı Serkan Budak’ın Türkçeye uyarladı ve yönettiği komedi türündeki oyun izleyenlere kahkaha dolu dakikalar yaşatacak. İstanbul Temaşa Tiyatrosunun iki perdelik oyununda sevilen oyuncular Cihat Tamer, Bedia Ener, Simge Selçuk, Emre Törün, Serkan Budak rol alıyor.

Oyunun konusu

İki kuşak var, idealleri, hayalleri çok çalışmak, çok çok para kazanmak üzerine kuran bir genç kuşak ve solmuş çiçeklerin kendine özgü kokuları olduğunu geç de olsa fark etmiş olan diğer kuşak. Yaşamımız anlamını yitirmeye başlayınca, gerçekten ölmeye başlarız ve bunun kaç yaşında olduğumuzla alakası yoktur.

Davetiyeler Hilal Masa’da

İzlerken kahkaha atmaya doyamayacağınız oyun 19 Şubat 2019 Salı günü saat 20.30’da Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde Aliağalılarla buluşacak. Ücretsiz olarak sahnelenecek olan oyunu izlemek isteyen tiyatroseverler oyunun davetiyelerini 18 Şubat Pazartesi gününden itibaren Aliağa Belediyesi merkez hizmet binası giriş katında faaliyet gösteren Hilal Masa’dan temin edebilecek.