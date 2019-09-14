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Aliağa’da dünya standartlarında antrenman

Aliağa Belediyesi tarafından projelendirilen Aliağa Gençlik Merkezinde faaliyetlerini sürdüren fitness salonu, sporseverlerden yoğun ilgi görüyor.

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:20
Aliağa’da dünya standartlarında antrenman

Aliağa Belediyesi tarafından projelendirilen Aliağa Gençlik Merkezinde faaliyetlerini sürdüren fitness salonu, sporseverlerden yoğun ilgi görüyor. Uzman eğitmen kadrosunun görev aldığı Aliağa’nın en büyük, en modern ve en donanımlı fitness salonu pazar günleri hariç haftanın her günü Aliağalılara hizmet veriyor.


Modern tasarımı, son teknoloji makinalarıyla bölgenin en cazip fitness salonunda kişiye özel sonuç odaklı programlar uygulanıyor. Dünya standartlarında antrenmanların yapıldığı Aliağa Gençlik Merkezi Fitness Salonundan faydalanmak isteyen vatandaşlar, www.aliagagenclikmerkezi.com sayfasından online üyelik başvurusu ve kayıt yaptırdıktan sonra antrenmanlara hemen başlayabiliyor. İnternet sitesini ziyaret eden vatandaşlar ücret, kontenjan ve eğitmen bilgilerine de sayfa üzerinden ulaşabiliyor.


Bin 300 metre karelik kapalı alanda faaliyetlerini sürdüren Aliağa Gençlik Merkezi Fitness Salonunda alanında uzman 4 eğitmen görev yapıyor. Sporseverler, kendi antrenman programları kapsamında spor yapabilecekleri gibi uzman eğitmenlerin kişiye özel olarak hazırladığı programlar dahilinde de sporlarını yapabiliyor. Üyeler, serbest zamanlı çalışma yapabilecekleri gibi spinning, zumba ve pilates gibi grup derslerine de katılabiliyor.


Aliağa Gençlik Merkezi Fitness Salonu pazar günleri dışında haftanın her günü üyelerine hizmet veriyor.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:20
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