Aliağa’da çocuklar için tiyatro pazarı

İzmir’de, Aliağalı çocukların sanatla iç içe sosyal bir hayata sahip olmalarını amaçlayan Aliağa Belediyesi, bu kapsamda çocuklar için tiyatro pazarını başlatıyor.

Aliağalı çocukların kültürel ve sanatsal etkinliklerle verimli bir hafta sonu geçirmelerini hedefleyen Aliağa Belediyesi, birbirinden eğlenceli sanatsal etkinlikleri miniklerle buluşturacak. Etkinlikler kapsamında çocuk tiyatrosundan kukla gösterilerine; yüz boyama atölyesinden animasyon şovlara kadar birçok sanatsal aktivite çocuklar için gerçekleştirilecek.

Aliağa’nın maviyle yeşili buluşturan 72 dönümlük sosyal donatı alanı Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda kurulan geçici gösteri merkezinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler, çocuklara keyifli bir o kadar da verimli bir hafta sonu yaşatacak.

Ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikler, 17 Şubat 2019 Pazar günü başlayacak ve 24 Şubat-3 Mart-17 Mart tarihlerinde de çocukların beğenisine sunulacak. Etkinlikler kapsamındaki tüm tiyatro gösterimleri; 13.00 ve 15.00 saatleri olmak üzere iki seansta minik izleyicisiyle buluşacak. Etkinlikler süresince de çocuklara; pamuk helva, süt ve kek ikramları yapılacak.

"Çocuklar için tiyatro pazarı" kapsamında gerçekleştirilecek olan tiyatro oyunlarının saat ve tarihleri şöyle;

17 Şubat 2019 Pazar

Renkli Balık, Yeni Dünyalar Kaşifi

24 Şubat 2019 Pazar

Anne

3 Mart 2019 Pazar

Ormanın Gücü

10 Mart 2019 Pazar

Deniz’in Oyunculuk Seçmesi