Kobi Aliağa’da 2025’te 383 yeni şirket açıldı
Kobi

Aliağa’da 2025’te 383 yeni şirket açıldı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aliağa’da 2025’te 383 yeni şirket açıldı

Aliağa’da girişimcilik 2025 yılında hız kesmedi. İlçede bir yılda yüzlerce yeni şirket kurulurken, kapanan firma sayısı da dikkat çekti.

Petrokimya, demir-çelik, enerji, liman, lojistik ve gemi söküm gibi kritik sektörlerin merkezlerinden biri olan İzmir’in Aliağa ilçesi, 2025 yılında da ekonomik hareketliliğini korudu. Ticaret Odası (ALTO) kayıtlarına göre 2025 yılı içerisinde 383 yeni şirket kurulurken, 113 firma faaliyetini sonlandırdı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, şirket kuruluşlarında yüzde 17,8 oranında artış yaşanırken, kapanan şirket sayısında ise yüzde 18,9’luk artış kaydedildi.

 

"Aliağa, yatırım cazibesini koruyor"

Küresel belirsizlikler, finansal dalgalanmalar ve artan maliyetlerin işletmeler üzerinde baskı oluşturduğu bir dönemde dahi Aliağa’da yatırım iştahının sürdüğünü belirten ALTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, "2024 yılında ilçemizde 336 şirket kurulmuştu. 2025’te bu sayı yüzde 17,8 artışla 383’e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise 95’ten 113’e çıktı. Kapanan şirket sayısındaki artışın piyasa gerçekleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu görüyoruz. Kur, faiz ve enflasyon gibi makro değişkenlerin oluşturduğu baskı, ticari karar alma süreçlerini zorlaştırıyor. Özellikle finansmana erişimdeki daralma, KOBİ’lerimizin sürdürülebilirliğini zorlayan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ancak tüm bu tabloya rağmen, açılan şirket sayımızdaki güçlü artış, yatırımcılarımızın Aliağa’nın geleceğine ve üretim potansiyeline olan güvenini teyit etmektedir" dedi.

 

"Yatırımcı motivasyonu korunmalı"

Aliağa’nın sanayi ve ticaretteki stratejik rolüne dikkat çeken Başkan Ertürk, yatırım ortamının güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

"Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için Aliağa gibi üretim merkezlerinin desteklenmesi büyük önem taşıyor. İş dünyamız mevcut şartlara rağmen üretmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde yatırım ortamını iyileştiren politikalarla işletmelerimizin büyümesini, yeni istihdam alanlarının oluşmasını ve finansal erişimin kolaylaştırılmasını sağlayacak adımların atılmasını bekliyoruz. Yatırımcı motivasyonunun korunması, sürdürülebilir ekonomik büyümenin temel unsurlarından biridir."

 

2026 hedefleri

Başkan Ertürk, Aliağa ekonomisinin gelecek döneme de güçlü girdiğini belirterek, "Yeni açılan şirketlerimizle birlikte 2026 yılında da Aliağa’nın ekonomik hareketliliğinin devam edeceğine inanıyoruz. Kentimizin sahip olduğu sanayi altyapısı, lojistik avantajları ve girişimci potansiyeli, Aliağa’yı her geçen gün daha güçlü bir üretim ve ticaret merkezi haline getiriyor. Kentimizin geleceğine katkı sunan tüm girişimcilerimize ve iş dünyamızın kıymetli temsilcilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

