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Spor Aliağa Petkimspor Başantrenörü Kestutis Kemzura: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"
Spor

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Kestutis Kemzura: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"

Yeniakit Publisher
2020-12-02 10:58:22 -
Aliağa Petkimspor Başantrenörü Kestutis Kemzura: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 67-66 yenerek ligde 5. galibiyetine ulaşan Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Kestutis Kemzura, kazanmayı hak ettiklerini belirtti.

Kemzura, yaptığı açıklamada, Empera Halı Gaziantep Basketbol karşılaşmasının inanılmaz geçtiğini ve sonunun kendileri için mutlu edici olduğunu vurguladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında özellikle ofansif performanslarından memnun olmadığını belirten Kemzura, şunları kaydetti:

"Her şeye rağmen defansımız bizim için anahtar işlevindeydi. Rakibimiz son çeyrekte sadece 5 sayı buldu ve bu gerçekten doğaldı. Maç içerisinde defansımızı ve ribauntlarımızı oturttuğumuz andan itibaren güzel şut imkanları da bulduk. Bize faul yapıldı ve sonunda istediğimizi aldık. Oyuncularımla gurur duyuyorum ve kazanmayı gerçekten hak ettiğimizi düşünüyorum."

Kemzura, iyi bir galibiyet aldıklarını aktararak, "Tabii ki bazı konularda kendimizi geliştirmemiz gerekli. Ofansif anlamda organize olurken zorlandık. Ama günün sonunda zaferden dolayı mutluyuz. Kazanmak için elimizden geleni yaptık." ifadelerini kullandı.

Bu sezon ilk kez yer aldığı ligde 10. haftada 5. galibiyetini alan Aliağa Petkimspor, 11. haftada 6 Aralık Pazar günü Anadolu Efes'i konuk edecek.


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