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Spor Aliağa Pekimspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Aliağa Pekimspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:48:53 -
Aliağa Pekimspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da bir basketbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, dün uygulanan testlerin ardından bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı, herhangi bir semptomu bulunmayan basketbolcunun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.

Aliağa Petkimspor, ligin 3. haftasında yarın saat 17.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Pınar Karşıyaka ile mücadele edecek.

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