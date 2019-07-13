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Aliağa FK, üç ismi daha renklerine bağladı

Lige şampiyonluk parolası ile hazırlanan İzmir’in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, üç ismi daha renklerine bağladı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:48
Aliağa FK, üç ismi daha renklerine bağladı

Lige şampiyonluk parolası ile hazırlanan İzmir’in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, üç ismi daha renklerine bağladı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nde iddialı bir kadro oluşturarak önümüzdeki sezon da adını üçüncü lige yazdırmak isteyen Aliağa FK, üç isimle daha anlaşmaya vardı.


Sarı siyahlılar transfer çalışmaları kapsamında, Bursaspor alt yapısında yetişen ve Türk milli takımı alt yaş gruplarında 24 maça çıkan 25 yaşındaki kaleci Serkan Şen’i kadrosuna kattı. Altınordu altyapısında futbola başlayan ve geçtiğimiz sezon Aliağaspor FK forması giyen 19 yaşındaki Bartu Kaya ile de sözleşme yeniledi.


Aliağaspor FK ayrıca, geçtiğimiz sezon Bucak Belediyesi’nde forma giyen orta saha oyuncusu Osman Buğra Uysal ile de anlaşmaya vardı. Aliağaspor FK’ya gelmekten ötürü mutluluk duyduğunu ifade eden Osman Buğra Uysal, "Beni buraya getiren herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlısıyla bu yolun sonu şampiyonluk olacak" dedi.


Aliağaspor FK ile sözleşme yenileyen kaleci Bartu Kaya da, "Aliağaspor’da kaldığım için çok mutluyum. Geçen seneden kalan yarım bir işimiz var. Yarım kalan işimizi tamamlayıp şampiyonluk kupasını Aliağa’ya getireceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:48
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