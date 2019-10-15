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Ali Yalçın'dan Karanlık ODA'ya tokat gibi cevap: Asıl yanlış 15 Temmuz'a tiyatro demektir

Cumhuriyet ve ODA Tv; 'Cihad' kavramını anlatırken 15 Temmuz direnişi ve Afrin Harekatı'nı örnek göstermesi sebebi ile MEB'e eleştirilerde bulundu. Bu eleştirilere sert ifadelerle tepki gösteren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Asıl yanlış, 15 Temmuz'a tiyatro demektir." dedi.

15 Ekim 2019 Salı 15:16
Ali Yalçın'dan Karanlık ODA'ya tokat gibi cevap: Asıl yanlış 15 Temmuz'a tiyatro demektir

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

İslam hazımsızı Cumhuriyet ve karanlık ODA TV tarafından servis edilen, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından cihat kavramına skandal tanımlamalar getirildi.' haberlerine, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan sert tepki geldi.

Cumhuriyet'in Cihad'a bakışı...

'Müfredatta Cihat kavramını ibadet sayan MEB.' diyerek haberine başlayan İslam hazımsızı paçavra, anayasa ve kanunların hiçe sayıldığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) cihat kavramına skandal tanımlar getirdi. MEB kitabında 'Bedir, Uhud ve Hendek gazveleri, Çanakkale, Kurtuluş savaşları ve 15 Temmuz FETÖ kalkışması' cihada örnek verildi. MEB, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Operasyonu kapsamındaki faaliyetlere ilişkin görseli de 'Afrin’de Türk Askeri' başlığı ile cihat konusunun içine yerleştirdi."

Karanlık ODA'dan alçak çarpıtma...

Milli Eğitim Bakanlığı söz konusu kitapta 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi de Cihad kapsamına alarak anlattı. Karanlık ODA TV ise Cumhuriyet paçavrasının Cihad'dan olan rahatsızlığını haberleştirirken, alçak bir çarpıtmaya imza atarak kitabı hazırlayanlara şöyle iftira attı:  

"Kitapta, 'Müslümanlar bazen mal, bazen dil ve gerektiğinde ise canını ortaya koyarak Allah yolunda mücadele ederler. Bedir, Uhud ve Hendek Gazveleri, Çanakkale, Kurtuluş Savaşları ve 15 Temmuz FETÖ Kalkışması bunun örnekleridir.' deniliyor. İlgili metinde darbe girişimiyle mücadele yerine 'kalkışma'nın kendisinin cihada örnek verilmesi de dikkat çekti."

Tüm bu yapılan haberlere paylaştığı mesajla tepki gösteren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 kitabında 'cihad' izah edilirken 15 Temmuz direnişinde vatana sahip çıkmanın örnek verilmesinin neresi yanlıştır?

Yanlış olan:
•15 Temmuz’a tiyatro demektir.
•15 Temmuz gecesi ATM ve Market kuyruğuna koşmaktır.
•15 Temmuz’u cihad bilmemektir."

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 15:16
  1. Çanakkale
  2. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
  3. ODA TV
  4. Milli Eğitim Bakanlığı

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  • KINI YORUMKINI YORUM21 dk önce
    NESEBİ BELİRSİZ, İFTİRACI (BENİM HAKKIMDA YAPTIKLARI İFTİRA HALA DURUYOR SAYFALARINDA) ODA TV'NİN NE MAL OLDUĞUNU BİLİYORUZ EFENDİ... 

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