Ali Yalçın Bitlis’te konuştu: "Örgütlü gücümüz, örgütsüz yükümüzdür"

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bitlis’te bir dizi ziyaret ve görüşmeler gerçekleştirdi.

Muş’tan kara yoluyla Bitlis’e gelen Yalçın, Bitlis Eren Üniversitesi’nde Rektör Profesör Doktor Necmettin Elmastaş’ı ziyaret etti.

Daha sonra Bitlis Belediyesine geçen Yalçın, burada Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile kısa bir görüşme yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz’ı da makamında ziyaret eden Yalçın, itfaiye ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziyaretleri gerçekleştirdi.

Yalçın, akşam saatlerinde Bitlis Öğretmenevi’ne geçerek burada üyeleriyle akşam yemeğine katıldı. Yalçın, yemeğinin ardından toplantı salonuna geçerek, ‘Genişletilmiş İl Divanı’ toplantısına katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, Bitlis'teki çalışmalarının iyi bir konumda olduğunun altını çizerek, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Burada Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı iş kollarının temsilcilerine hitap eden Yalçın, örgütlü çalışmanın önemine dikkat çekti.

Bugüne kadar elde edilen kazanımların altında fedakârca çalışmanın ve emeğin olduğunu vurgulayan Yalçın, bir hak almak isteniliyorsa, örgütlenmek gerektiğini belirtti.

Yalçın, "Örgütlü olan gücümüz, örgütsüz olan yükümüzdür. Bu ülkede bir milyon 700 bin kişi örgütlü, 6 milyondan bunu çıkar geride ciddi bir kitle var. 2 milyon sadece emekli var. Onlar örgütsüz. Peki örgütsüz adam masanın gücü mü yükü mü? Bu toplu sözleşme memur sendikacılığında, sendikalı ile sendikasız arasına bir makas koymuştur. Örgütlüye önem, örgütlü olmaya özen kazandırmıştır. Bu açıdan son derece kıymetli. Bir hak almak istiyorsak örgütleneceğiz. Örgütlenmeden, teşkilatlanmadan olmaz. Durduk yerde kimse size hakkınızı, özgürlüğünüzü vermez. Malcomx, 'Adamsanız siz alın.' diyor. Biz hangi kazanımı aldıysak, altında kocaman bir ter, emek, gayret, mücadele var." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak tarafından Yalçın'a tablo hediye edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekildi. Geceyi Bitlis’te geçirecek olan Yalçın, yarın sabah kara yoluyla Siirt’te geçecek.