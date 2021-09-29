Ali Yalçın Batman’da konuştu: Memur-Sen topuk selamıyla, talimatla sokağa inmiyor

Toplantıda bir konuşma yapan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikalaşmanın önemine değindi.

Memur-Sen’den rahatsız olanların olduğuna dikkat çeken Yalçın, “Memur-Sen, sokak karıştırmıyor. Sokağa topuk selamıyla, talimatla inmiyor.” dedi.

“Derdimizi biliyor ve derdimizi seviyoruz”

Memur-Sen’in bir derdinin olduğunu belirten Yalçın, “Memur-Sen ailesi mesuliyet ve sorumluluk duygusundan kaynaklı olarak şu ana kadar uzun yolculuğunda 30’uncu yılına gireceği anlarda, bir milyon sayısının üzerine ulaşarak Türkiye’nin en büyük örgütlü yapısına dönüştüyse bunun altında bir inanmışlık var, bir adanmışlık var. Bu adanmışlık ve inanmışlık şuurudur ki bugün bizi burada bu vesileyle bir araya getirdi. Çünkü derdimizi biliyor ve derdimizi seviyoruz.” diye konuştu.

“Kuruluş değerlerine sadık kalarak yola devam ettik"

Yaptıkları işin kıymetinin farkında olduklarını dile getiren Yalçın, “Memur-Sen ailesi kurulduğu günden bugüne gelene kadar hiçbir zaman çizgisinden, koordinatlarından ödün vermeden, kuruluş değerlerine sadık kalarak, yola çıkışındaki ana ilkeleri yol haritası olarak önüne koyarak bugüne kadar yoluna devam etti. Bundan sonrada aynı ideal ve bilinçle devam edecek. Kısa süre sonra 14 Şubat’ta 30’uncu yılımıza girmiş olacağız. Yani çeyrek asrı geride bıraktık, yarım asra yürüyoruz köklü bir teşkilat olarak.” dedi.

“Örgütsüz olanlar bizim yükümüzdür”

Konuşmasında örgütlenmenin önemine dikkat çeken Yalçın, “Bu alana başlangıç yaparken sendikacılığı diğerlerine göre değil değerlerine göre yapma iddiasıyla yola çıktık. Anadolu’nun kabul görmüş değerlerini baş tacı ederek memleketin insanını karşısına almış değil onun yanında durarak, kavga zemininde rekabet değil; rekabet zemininde akademik hizmet sendikacılığı diyerek, bu alana yeni bir format atarak başladığımız yolculukta geldiğimiz nokta itibariyle erdemli sendikalar olarak farkındalığımızı ve farkımızı her geçen gün hissettirmeye devam ediyoruz. Bizim gücümüz örgütlülüğümüz diye bir slogan ve şiar ifade ediyoruz. Bunu sadece hamaset olsun diye söylemiyoruz. Bir hakikatin altını çiziyoruz. Örgütlü olan gücümüz örgütsüz olanlar bizim yükümüzdür.” ifadelerini kullandı.

“Memur-Sen sokak karıştırmıyor”

Memur-Sen’in hiç kimsenin emrinde çalışmadığını vurgulayan Yalçın, son olarak şunları söyledi:

“Memur-Sen’den rahatsız olanlar var. Memur-Sen, sokak karıştırmıyor. Hakkını isterken de sınırlarını bilerek, millete zarar vermeyerek, sokağa inecekse de ekmek ve emek içindir. Topuk selamıyla, talimatla inmiyor. Darbeye, ayak oyunlarıyla hizmet etmek için inmiyor. Memur-Sen ekmeğinin peşinde, başkasının emrinde değil.”