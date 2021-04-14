Ali Sunal’ın Güldür Güldür’ü kendi sonunu hazırlıyor!

Güldür Güldür Show son bölümüyle reytinglerde dibe çakıldı. 9 sezondur seyirciyle buluşan Güldür Güldür Show reytinglerde ilk 10'a girmeyi başaramadı.

Skandal içerikleri ve rezil skeçleri ile izleyicileri güldürmeye çalışan sözde komedi programı, final yapmamakta ısrar ediyor. Reytinglerin hiçbir kategorisinde yer edinemeyen program kendi kendisinin ipini çekiyor.

Gülben’in yaşadığı soruna çözüm arayışına giren İnci, ona yardım etmek için bazı adımlar attığı Masumlar Apartmanı'nın son bölümü seyirciyi ekran başına kilitledi. Ekranların sevilen dizisi reyting yarışında ilk sırayı rakibine kaptırdı.

13 Nisan 2021 Salı günü reytinglerine göre zirve ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oldu.