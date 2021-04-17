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Medya Ali Sunal'ın ahlaksız Güldür Güldür Show’u için karar verildi!
Medya

Ali Sunal'ın ahlaksız Güldür Güldür Show’u için karar verildi!

Ahlaksız oyunlarla gündeme gelen ve reytinglerde bir dönem dibi boylayan Güldür Güldür Show için Show TV’den açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 10:58:00 -
Ali Sunal'ın ahlaksız Güldür Güldür Show’u için karar verildi!

Geçtiğimiz günlerde İmamları küçük düşürecek skece imza atan Show TV'de yayınlanan sunuculuğunu Ali Sunal'ın yaptığı Güldür Güldür sözde komedi programı halkın tepkisini çekmeye devam ediyor.

9 sezondur ekranlara gelen ve pandemi dolayısıyla seyircisiz gösterime giren Güldür Güldür Show ara ara reytinglerde de çakılıyor.

İmamlarla dalga geçilen skeç sonrası halk tarafından programa verilen en büyük cevap ise izlenilmemesi oldu. Ali Sunal'ın programı reytinglerde ilk 10'a bile girememişti.

Güldür Güldür Show reyting için yeni bir taktik geliştirdi. Show TV duruma ilişkin açıklama yaptı.

Ramo dizisi 16 Nisan Cuma akşamı final yaptı. Güldür Güldür Show Ramo’nun yayınlandığı Cuma gününe yerleştirildi.

Ne olmuştu?

Güldür Güldür Show'un küpeli ve parmak arası terlikli bir imamın da yer aldığı skeci imamların tepkisine neden olmuştu. Din adamları RTÜK'e çağrı yapmıştı.

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