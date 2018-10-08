Ali Şen'den Başkan Erdoğan açıklaması

Başkan Erdoğan'ın "AB için 81 milyona gideriz" açıklamasının çok doğru olduğunu söyleyen Ali Şen, "Başkanlık sistemini de halkımız oyladı, bunu da oylarız. AB'nin standart dışı muamelesine isyan ediyorum, bizi kullanmak istiyorlar. Referandum sonucu ‘hayır' çıkarsa AB ekonomik krize girer çünkü yıllardır ihracat yaptığı ülkeyi kaybeder, işşizlik artar" diye konuştu.

Sabah gazetesine konuşan Ali Şen, Türkiye'nin ekonomik gidişatıyla ilgili şunları söyledi:

"50 yıldır Rusya ile ticaret yapıyorum. Önce deri işindeydim, sonra havayolu şirketi kurdum. Şimdi de Rusya'dan doğalgaz ithal ediyorum. Yıllardır ticaret yapan biri olarak şunu söyleyebilirim ki, bugün dünyanın her yerinde ekonomik zorluk yaşanıyor. Kendi açımızdan ise 2018 yılında Türkiye nasıl yönetiliyor ve dünyadaki yeri nasıl, buna bakmak gerekiyor. Erdoğan, daha önce alışık olmadığımız biçimde dünya liderlerine kendi fikrini aşılıyor. Birleşmiş Milletler'de 'Dünya beşten büyüktür' dedi. Çok doğru söyledi. Beş ülke, diğer ülkeleri yönetiyor. Bu matematiği kimse reddedemez. BM'nin ilk kurulduğundaki gibi değil dünya artık. Amerikalı yöneticilerin, değişen dünya sisteminde artık eskisi gibi güçlü olmadığını bilmeleri gerekiyor. Bugün dünyanın her yerinde Amerikan askeri var; ya bölgesel, ya da mikro savaşın içindeler. Amerika artık bu savaş ekonomisini taşıyamaz. Ben yakın gelecekte Avrupa Birliği'nin de parçalanacağını düşünüyorum. Erdoğan'ın 'AB için 81 milyona gideriz' açıklaması çok doğru. Madem demokrasi diyoruz, halka soracağız. Başkanlık sistemini de halkımız oyladı, bunu da oylarız. Çıkan sonuca da AB saygı duymak zorunda."

'Arap dünyasındaki insanların Erdoğan sevgisini gözlerimle gördüm'

"AB için referandum yapsak sonuç 'Hayır' çıkar" diyen Şen, bu sonucun AB'yi ekonomik krize sokacağı iddiasını sözlerine ekledi. Erdoğan'ın konuşmalarının Arap dünyasındaki insanlar tarafından büyük bir hayranlıkla izlendiğini belirten Şen, "Ben Arap dünyasındaki insanların Erdoğan sevgisini kendi gözümle de gördüm" ifadesini kullandı.

Şen, "Erdoğan, büyük bir lider. İnsani yönü de müthiş. Eşimi kaybettiğimde, torunumu kaybettiğimde hemen aradı beni. O kadar meşguliyeti arasında yarım saat boyunca benimle konuştu, teselli etti beni" diye konuştu.

'Erdoğan havalimanını, Fenerbahçe kupayı getirdiğinde taraftar alana sığsın diye yaptı'

Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Ali Şen, şunları söyledi:

"Fenerbahçe tarihindeki en kötü başlangıcını yaptı. Bundan dolayı da kaşları çatanlar var. Ben ilk seçildiğim dönemde de takım kötü durumdaydı. Kendi dönemime benzetiyorum şu anda yaşananları. Hatta taraftarın 'Ali Şen Başkan, Fenerbahçe şampiyon' sloganı o dönemde başladı söylenmeye. Çok iyi transferler yaptık, çok çaba sarf ettik ve takım şampiyon oldu. Ali Koç başkanlığında da bu kötü dönemin geçeceğine ve Fenerbahçe'nin hem Türkiye'de, hem Avrupa'da şampiyon olacağına inanıyorum. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi şampiyonu olup kupayı ülkemize getirecek. Taraftarımız da yeni yapılan büyük havalimanında takımı karşılamaya gidecek. Zaten Atatürk Havalimanı'na sığmazdık. Bence Fenerbahçeli Başkan Erdoğan, dünyanın en büyük havalimanını Fenerbahçe o kupayı getirdiğinde taraftarımız alana sığsın diye yaptı. İnşallah o güzel günleri de göreceğiz."