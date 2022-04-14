Ali Rıza Demircan Hoca'nın faiz sözleri sosyal medyayı yıktı geçti

Ali Rıza Demircan Hoca'nın faize dayalı ekonomi sistemine gösterdiği tepki sosyal medyada hızla yayılarak yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu..

"Olduğu yerde fakirlik olu"

Camide yaptığı konuşmanın videosunu Twitter hesabından paylaşan Demircan, "Neden hayat pahalılığından şikayet ediyorsun? Oh olsun sana! Oh olsun! Faize dayalı ekonominin olduğu yerde fakirlik olur. Nerede olursan ol, 10 bin liraya çıkar asgari ücreti, yine feryada başlarsın" ifadelerini kullandı.

"Hayat yine aynı noktaya gelecek"

Demircan, açıklamasının devamında "Dert küpü oldum" diyerek şunları söyledi:

"Neden, kim verecek asgari ücreti 10 bin lira olursa? Devlet verecek. Devlet 2 ay sonra ne diyecek? Doğrudan ve dolaylı vergilerle 'Verin bakalım' diyecek. Özel sektör ne yapacak? O da ürettiği mallara ilave edecek. Hayat yine aynı noktaya gelecek"