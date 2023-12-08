Ali Palabıyık'tan şok itiraf! 'Kariyerimi bitiren maç...'

25 Temmuz 2023'te düdüğünü asan FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık, istifa süreciyle ilgili flaş açıklamalara imza attı. Tüm yaşananlar, Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili de çarpıcı ifadelere imza atan Palabıyık, kariyerini bitiren maçı da böyle itiraf etti. İşte Ali Palabıyık'ın tüm açıklamaları...

25 Temmuz 2023'te düdüğünü asan FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık, istifa süreciyle ilgili flaş açıklamalara imza attı.

Tüm yaşananlar, Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili de çarpıcı ifadelere imza atan Palabıyık, kariyerini bitiren maçı da böyle itiraf etti. İşte Ali Palabıyık'ın tüm açıklamaları...

FIFA kokartlı 1. kategori hakemi Ali Palabıyık'ın kariyeri neden bitti?

KARİYERİMİ RİZE-G.SARAY MAÇI BİTİRDİ

Rize-G.Saray maçının son dakikasında verdiğim kararla hakemlik kariyerim bitirildi. Ülkemde hakemlik yapamadığım gibi UEFA'da da hem maçım hem de UEFA kış semineri davetim geri çekildi. Bu olaylar sonrası UEFA'nın bana bakış açısı değişti, Avrupa'da yönettiğim maçların kalitesi dahi düştü. Türkiye'de bize ağabeylik ve hocalık yapan, içimizde olan faktörler de devreye girdi.

Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'tan sonra Şampiyonlar Ligi'nde görev almak benim için büyük gururdu. Daha da yukarılara giderim derken, son çıktığım Şampiyonlar Ligi maçındaki gözlemci notum UEFA Hakem Kurulu müdahalesiyle değiştirildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçım da çok güzel geçti lakin devamı gelmedi maalesef.

TEŞEKKÜR PLAKETİNİ KABUL EDEMEZDİM

Hakemliği bırakma aşamasında neler yaşandı?

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'na 'TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin beni kadroda tutmak istemediğini, eğer kendisine böyle bir baskı gelirse gereğini yapacağımı' belirttim. Nihayetinde 'TFF bünyesinde bana bakışın olumlu olmadığını' söyledi ve FIFA hakemi olarak istifamı gönderdim.

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Bu karar TFF'de paylaşıldıktan sonra MHK başkanı sezon başı seminere davet ederek, TFF başkanının teşekkür plaketi vereceğini söyledi. TFF başkanının çevresinin etkisinde kalarak, güvenmediği ve hakemliği bıraktırdığı birine "Türk futboluna katkılarınız için teşekkür ederiz" diyerek plaket vermesini kabul etmem söz konusu olamazdı.

VAR neden olmadı?

Önce 'neden olmasın' dendi. Hatta TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin onayıyla bu görevi kabul edip, 01.08.2023 tarihinde dilekçemi göndermeme rağmen, aynı gün cevap geldi: 'F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş seni istemiyor!' Asıl gerekçenin sayın TFF başkanının saydığı takımların istekleri olduğuna inanmıyorum. Hakemliğimi bıraktırmak için bütün gücünü kullanmış isimler hala etkili yerlerde bulundukları için VAR kadrosu için verilen sözün de arkasında duramadılar.

3 BÜYÜKLER'İN BENİ İSTEMEME SEBEBİ PUAN KAYBETMELERİ

Ali Palabıyık ismine bu denli öfke neden?

Türkiye'nin en şanssız hakemi benim aslında. Bana söylenen "Beşiktaş, Fenerbahçe ve G.Saray seni istemiyor!" Sebebi de yönettiğim müsabakalarda hatalı karar olsun ya da olmasın çoğunlukla 3 Büyükler'in puan kaybetmeleri. Bir hakem için en önemli şans, eğer aleyhine hata yaptığı takım galip geldiyse problem olmaması.

Bu kriter maalesef benim için hiç geçerli olmadı. Sahaya çıktığımda önce vicdanım, UEFA-MHK eğitimleri ve oyun kuralları kitabına uygun maç yönetmeye çalıştım, bir kesimin mutlu olması veya olmaması için değil.

VAR BENİM SONUM OLDU

Büyük hatalarda VAR'ın devreye girmesini bekliyorsunuz. Bazen müdahele etmediği ve zor durumda kaldığım pozisyonlar da oldu. Aslında VAR benim sonum oldu diyebiliriz. VAR hayatımızda değilken bu kadar sorun yaşamadık. Spor camiasının da hakemliğe bakışı VAR'dan önce daha saygılıydı. Baskının şiddeti günden güne arttı.

Hakem kökenli MHK Başkanı mı yoksa hakemlikten gelmeyenler mi daha iyi?

Zekeriya Alp ve Ufuk Özerten dönemlerinde dışarıdan gelen baskıların daha azaldığını düşünüyorum ve gerçekten arkamızda çok dik durdular. Zekeriya Başkan zamanında FIFA hakemi oldum. Hata yapmış olduğum maçlardan sonra dahi işin doğasında bunun olduğunu, güvenini ve devam etmemi istediğini söyledi. Konuşulanlara, yapılanlara hiç aldırma diyerek çok destek verdi. Tabii bu desteği verirken TFF Başkanının da MHK'nin arkasında durması çok önemli.

Türkiye'deki sorunlar UEFA'yı da etkiledi. Kendi hakemini kötüleyen bir ülke miyiz?

İÇİMİZDEKİ İRLANDALILAR BiZi UEFA'YA KÖTÜLÜYO

Asıl sorun şu ki, kendi liginizde yaşadığınız pozisyonlarla ilgili UEFA'ya 'İşte bu sizin FIFA hakeminizin kararları. Bu hakeme maç veriyorsunuz' şeklinde resmen bilgi gönderiliyor."İçimizdeki İrlandalılar" tam olarak karşılığı! Bırakın bir maçı, daha ötesini de yaşadım. Son 2 yıl UEFA kış semineri davetim geri çevrildi!

F.Bahçe-Beşiktaş, Ç.Rizespor-G.Saray, Adana DS-F.Bahçe ve G.Saray-Alanya maçları... 17 hafta gibi rekor süre görev alamayan bir hakem bu süreci fiziksel ve ruhsal nasıl yönetebilir?

Süreci yönetmek gerçekten çok zor oldu. Türkiye'deki etkileri gerçekten çok vahimdi. Telefonumu değiştirmek zorunda kaldım. Sadece bana değil, aileme de inanılmaz mesajlar, tehditler geldi. Etrafımızda her takımı tutan taraftarlar, arkadaşlarımız, dostlarımız var. Sonuçta toplum önündeyiz.

Sokakta dolaşıyoruz, işimiz var, okula gidiyoruz. Çocuklarımız okulda bir şeylerle karşılaşıyor. Herkes düşman gibi bakıyor. Ben de bir insanım, hayatım ve çocuklarım var. Maalesef özellikle sosyal medyanın kötü kullanımı bu etkiyi artırıyor. Daha kontrol altında tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ufak bir kıvılcım büyük infiale neden olabiliyor.

Hakemlerin bu sezonki genel performansı başarısız ve çok sayıda önemli hatalar var. Keza VAR'da da standartsızlık had safhada.

Kaygıdan kaynaklandığını düşünüyorum. Maalesef Türkiye'de hakemlere tüm mesajlar son üç sezonda benim üzerimden verildi. Yaklaşık 4 ay maç alamamak, sezon sonuna kadar görev vermemek. Hakemler "aynısı benim de başıma gelir mi?" kaygısıyla maç yönettikleri için böyle sonuçlar var.

Karar verirken duyguları ön plana çıkıyor, korkuları sahaya yansıyor. "Ben bunu çalarsam veya çalmazsam ne olur" kaygısı ortaya çıkıyor. Elbette kötü bir duygu ve bundan kurtulmak gerekiyor. Hakemin arkasında duran bir TFF hakeme güç ve cesaret verir. (Hürriyet)