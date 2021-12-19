Ali Murat Altunmeşe neden öldü? Ali Murat Altunmeşe hastalığı neydi?
İzzet Altınmeşe'nin oğlu neden öldü? İzzet Altınmeşe'nin büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe 42 yaşında hayatını kaybetti. Son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde oynayan Ali Murat Altunmeşe'nin hastalığı neden vefat ettiği araştırılıyor?
Türkücü İzzet Altınmeşe’nin büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe 42 yaşında hayatını kaybetti. Pek çok kişi Ali Murat Altunmeşe’nin neden öldüğünü, hastalığının ne olduğunu araştırıyor.
Ali Murat Altunmeşe neden öldü? Ali Murat Altunmeşe hastalığı neydi?
Son olarak Barsaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Golem karakterini oynayan 42. yaşındaki oyuncunun hastalığı ya da ölüm sebebine ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.
Ali Murat Altunmeşe'nin rol aldığı yapımlar şöyle:
Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
Ali Baba ve 7 Cüceler
Bir Don Juan Öldürmek
Tiyatro Oyunları
Yaygara 70
İki Efendinin Uşağı
Mevlana’dan Öyküler
Çingeneler Gökyüzünde Yaşar
Kurbanın Kalça Egzersizleri
Sızı
İnsandan Kaçan
Açıl Kafam Açıl
Postacı Piero ile Gece Bekçisi Marcello