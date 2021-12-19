Türkücü İzzet Altınmeşe’nin büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe 42 yaşında hayatını kaybetti. Pek çok kişi Ali Murat Altunmeşe’nin neden öldüğünü, hastalığının ne olduğunu araştırıyor.

Ali Murat Altunmeşe neden öldü? Ali Murat Altunmeşe hastalığı neydi?

Son olarak Barsaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Golem karakterini oynayan 42. yaşındaki oyuncunun hastalığı ya da ölüm sebebine ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.

Ali Murat Altunmeşe'nin rol aldığı yapımlar şöyle:

Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

Ali Baba ve 7 Cüceler

Bir Don Juan Öldürmek

Tiyatro Oyunları

Yaygara 70

İki Efendinin Uşağı

Mevlana’dan Öyküler

Çingeneler Gökyüzünde Yaşar

Kurbanın Kalça Egzersizleri

Sızı

İnsandan Kaçan

Açıl Kafam Açıl

Postacı Piero ile Gece Bekçisi Marcello