  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ali Murat Altunmeşe neden öldü? Ali Murat Altunmeşe hastalığı neydi?
Medya

Ali Murat Altunmeşe neden öldü? Ali Murat Altunmeşe hastalığı neydi?

İzzet Altınmeşe'nin oğlu neden öldü? İzzet Altınmeşe'nin büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe 42 yaşında hayatını kaybetti. Son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde oynayan Ali Murat Altunmeşe'nin hastalığı neden vefat ettiği araştırılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-12-19 15:24:00 -
Ali Murat Altunmeşe neden öldü? Ali Murat Altunmeşe hastalığı neydi?

Türkücü İzzet Altınmeşe’nin büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe 42 yaşında hayatını kaybetti. Pek çok kişi Ali Murat Altunmeşe’nin neden öldüğünü, hastalığının ne olduğunu araştırıyor.

Ali Murat Altunmeşe neden öldü? Ali Murat Altunmeşe hastalığı neydi?

Son olarak Barsaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Golem karakterini oynayan 42. yaşındaki oyuncunun hastalığı ya da ölüm sebebine ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.

Ali Murat Altunmeşe'nin rol aldığı yapımlar şöyle:

Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

 Ali Baba ve 7 Cüceler

Bir Don Juan Öldürmek

Tiyatro Oyunları

Yaygara 70

İki Efendinin Uşağı

Mevlana’dan Öyküler

Çingeneler Gökyüzünde Yaşar

Kurbanın Kalça Egzersizleri

Sızı

İnsandan Kaçan

Açıl Kafam Açıl

Postacı Piero ile Gece Bekçisi Marcello 

İzzet Altınmeşe'nin oğlu öldü mü? Ali Murat Altunmeşe kimdir?
İzzet Altınmeşe'nin oğlu öldü mü? Ali Murat Altunmeşe kimdir?

Medya

İzzet Altınmeşe'nin oğlu öldü mü? Ali Murat Altunmeşe kimdir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay
l>