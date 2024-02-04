Ali Koç’un yapmadığı bir bu kalmıştı Fenerbahçe'nin başı büyük dertte
Ryan Kent, Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etme kararı aldı.
Fenerbahçe'de, ara transfer döneminde satış listesine konan ancak birçok teklifi redderek takımda kalan İngiliz futbolcudan gündem olan bir hamle geldi. Ryan Kent, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etme kararı aldı.
Lazio'ya gitmekten son anda vazgeçen Kent, Antalya kafilesinde yer aldı.
Kadroya alınmadı!
Ancak teknik direktör İsmail Kartal, 27 yaşındaki oyuncuyu karşılaşmanın kadrosuna almadı.
Kartal'ın kadroda düşünmediği Kent'in hem yaşananlar hem de maaşını alamaması nedeniyle Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet edeceği belirtildi.
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