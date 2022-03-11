Ali Koç'un masasına bırakılan not ortamı değiştirdi: Bir son dakika gelişmesi...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararlar ve görevlendirmelerle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Koç, masasına Cüneyt Çakır'la ilgili bırakılan not sonrası hayrete düştü. Toplantıyı takip eden gazeteciler de Başkan'ın anlattıklarıyla şoke oldu.

"Bir son dakika gelişmesi"

Masasına gelen notu basın mensuplarına okuyan Koç, "Bir son dakika gelişmesi olarak aktarılıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. UEFA, Cüneyt Çakır'ın çarşamba günü yöneteceği Şampiyonlar Ligi maçını başka bir hakeme vermiş. Duydunuz mu böyle bir şey? Gözlemciler de boşuna rapor hazırlamasınlar! Gözlemci raporu zayıf olsa da elde başka hakem kalmadı. Bu hakemlerle mecburen yola devam" dedi.