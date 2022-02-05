Ali Koç'un Fenerbahçesi adım adım batıyor!

Onca transfere rağmen gelmeyen başarı sonucu Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi kulübün borcunu 1 yılda 1,2 milyar lira artırarak, 5 milyar 977 milyon TL'ye çıkardı. Adaylık sürecinde genel kurulda "Ersun Yanal" tezahüratı yapan bir üyeye, "Siz benim hayalimdeki Fenerbahçe'yi daha anlayamamışsınız" diyerek çıkışmıştı. Yıllar sonra ise Ali Koç, Fenerbahçe taraftarı tarafından istifaya davet edilen bir başkan profili olarak karşımızda duruyor.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısı bugün düzenlendi.

Sarı-lacivertli kulübün toplam borç ve yükümlülüğü, 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle 5 milyar 977 milyon TL olarak açıklandı.

Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu raporunu okudu. Mehmet Vodina, “Kulübümüz tüzüğünün ilgili maddelerine göre 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının toplam borcu 5 milyar 977 milyon TL’dir” dedi.

GEÇEN SENEKİ BORÇ 4 MİLYAR 719 MİLYON LİRA

Geçtiğimiz yılın ocak ayında yapan divan kurulu toplantısında kulübün borcu 4 milyar 719 milyon lira olarak açıklanmıştı.

Bazı transfer borçlarıyla kurun yükselmesinin de etkili olmasıyla borcun 1.2 milyar lira daha artması taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.