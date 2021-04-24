Ali Koç'un çağrısı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hatırlattı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı laciverti kulübün çevrimiçi olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunun köklü camilarından biri olan sarı-lacivertli takımın başında bulunduğu süreçte camianın beklentisini karşılayamayan koç'a taraftarlarında tepkisi her geçen gün artıyor. Hatta bu sezonun Ali Koç için son bir fırsat olduğu ifade ediliyor.

Koç'tan Kılıçdaroğlu'nu hatırlatan çağrı

Bugün yaptığı toplantıda, "1959 öncesi şampiyonlukların tartışılmasını çok sağlıklı buluyorum" diyen Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e "Beraber çıkalım, istediğiniz yerde, hatta sizin kanalınızda bile konuşmaya hazırız. Sizlerin belirleyeceği kişilerle bu konuları konuşalım, polemiklere fırsat vermeyelim" sözleriyle çağrıda bulundu.

Ali Koç'un bu çağrısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hatırlattı.

Girdiği seçimlerde boyunun ölçüsünü almasına rağmen koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu, sürekli AK Partililere "istediğiniz kanalda tartışalım" söylemleriyle şov yapıyordu.