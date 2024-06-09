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Gündem Ali Koç’u ‘damat’ kurtardı Dursun Özbek’i frenleyen kişi ortaya çıktı
Gündem

Ali Koç’u ‘damat’ kurtardı Dursun Özbek’i frenleyen kişi ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-06-09 13:23:00 -

Koç ailesinin damadı ve Galatasaray kongre üyesi İnan Kıraç, Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki sözlere sinirlenen Dursun Özbek'i İnan Kıraç sakinleştirdi.

Fenerbahçe’de Olağan Genel Kurul heyecanı devam ederken başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında bir araya geldi.

2018’in ardından ilk kez yüz yüze gelen ikili 1.30 saat boyunca belli konular üzerinden tartıştı.

Adayların Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında söylediği sözler programın en çok konuşulanları arasında yer aldı.

"DURSUN BEY'E KARŞI HER ŞEYİ KULLANIRSIN"

Ali Koç’a Dursun Özbek’e karşı destek verdiğini hatırlatan Yıldırım "Galatasaray başkanı size salladı, ben adama sinek ikili dedim" dedi. Aziz Yıldırım’ın bu sözlerine karşı Ali Koç ise "Dursun Bey'e karşı her şeyi kullanırsın" ifadelerini kullandı.

İNAN KIRAÇ DURSUN ÖZBEK'İ ZOR TUTTU

Bu sözler söylendiği sırada İnan Kıraç ve bazı üyeler ile birlikte olan Dursun Özbek’ten flaş bir karar geldi.
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Dursun Özbek canlı yayına telefonla bağlanarak söylenenlere karşılık vermeye karar verirken orada bulunan İnan Kıraç "Sakın yapma. Galatasaray'ı başkalarının işlerine bulaştırma" diyerek engel oldu.

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