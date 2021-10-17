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Spor Ali Koç'tan zehir zemberek sözler
Spor

Ali Koç'tan zehir zemberek sözler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçının ardından hakem kararlarıyla ilgili sert bir beyanda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 23:34:00 -
Ali Koç'tan zehir zemberek sözler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Art niyetli hakem yollasaydınız böyle performansı olurdu"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Taraftarıma sesleniyorum, sakin olun. Yumruğu masaya vurun, asın, kesin, düdük astırın diyorsunuz. Bu takım uzatmalarla birlikte 80 dakika 10 kişi oynadı, terinin son damlasına kadar savaştı. Buraya art niyetle operasyon çekmeye birini yollasaydınız, buna benzer bir hakem performansı olurdu. Ali Maçalan, üstüne basarak söylüyorum, . Bizden geçen sezonki Konyaspor maçını da almıştı." şeklinde konuştu.

"Artık harekete geçme, ayaklanma zamanı"

Taraftara çağrı yapan Koç, "Camiama sesleniyorum. Ne gücümüz varsa omuz omuza vereceğiz ve bu düzeni yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Artık harekete geçme, ayaklanma zamanı. Bunu yanlış yere çekmeyin. Biz şampiyon o-la-ca-ğız. Bunu yazın kafanıza. Bu takımdan ümidinizi kesmeyin. Bugün Sabiha Gökçen'e giderek ilk adımı atacaktır Fenerbahçe taraftarı. Bunu yapın, böyle bir hazırlık olduğunu duyuyorum." dedi.

"Teknoloji geldikten sonra hakem performansı geriye giden tek ülke herhalde biziz"

Açıklamalarına devam eden Ali Koç, "Tam böyle ayaklandık, aldık başımızı gideceğiz, anlamsız bir hakem performansı sonrasında yine bu noktaya gelindi. Kart pozisyonuna baktığımda %50-%50 dedim ama sonradan izleyince kararım netleşti. Avrupa'nın her yerinde bu pozisyona kart verilmiyor. Bu adamlar ne yapmaya çalışıyor? Bu kadar zor mu? Teknoloji geldikten sonra hakem performansı geriye giden tek ülke herhalde biziz. Teknoloji gelmiş, bunu bile kullanamıyoruz."

"Haddime değil ama bu örneği vermek zorundayım"

"Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı. Haddime değil ama bu örneği vermek zorundayım. Galatasaray bir gol yiyor, faul. Galatasaray 3. golü atıyor, faul. Maç 8 dakika uzamış, üstüne 4 daha ekliyor. Ç. Rizespor golü atsa Galatasaray ayağa kalkacak. Kaos yaratmak istiyorlar."

"Bugün Ali Maçalan, ertesi gün Ahmet, Mehmet..."

Bunların hepsinin kökü temizlenecek. Bunlar düdüğü astırırlar, 3. gün geri verirler. Bugün Ali Maçalan, ertesi gün Ahmet, Mehmet... Hep beraber bunu temizleyeceğiz. TFF başkanına falan da olumsuz konuşmuyorum. Başkanlar değişiyor, düzen aynı. Bu adam bu maça atanmamalıydı. Bu hakemlerin insanların emeklerini çalmaya ne hakkı var?"

"Sakın ha bana ceza vermeye kalkmayın. Ben burada saygısızlık etmiyorum"

Son 2 senedir bizi resmen katlettiler. Sakın ha bana ceza vermeye kalkmayın. Ben burada saygısızlık etmiyorum. Bu böyle gitmez. Öyle ya da böyle bu sistem değişecek. Siz bize maç kaybettirirsiniz ama siz böyle devam etmeyeceksiniz. Bunu kafanıza yazın. Bu olacak."

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Yorumlar

Ufuk

Bebelere baloooonnnnn
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