  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Heniyye İran'da değil de Türkiye'de şehit edilseydi ne olurdu? İşte İsrail'in Türkiye'deki suikast planı

Tarihi yeniden yazacak keşif! Göbekli Tepe'de bulundu...

Selçuk Bayraktar duyurdu! Tüm Türkiye Elon Musk'a 'verdiğin sözü tut' demeye başladı

Japonya'nın İsrail kararına ABD ve İngiltere'den karşı hamle!

Bolu Tüneli kapandı, müşterileri arttı: İşlerimizde yüzde 70...

Önce Yunanistan'ı şimdi de İsrail'i sevindirdi! Hakan Fidan'ın sözleri CHP'li Namık Tan'ı kudurttu

Sapık İsrail askeri kameralar önünde rehineye tecavüz etti! Görüntüleri İsrail televizyonu servis etti

Adana peş peşe sallandı! Deprem uzmanından önemli açıklama

Terörist İsrail'in katliamlarına yapay zeka desteği

Yaz tatili süresi 20 gün kısaltılacak mı? MEB'den flaş açıklama
Spor Ali Koç'tan TTF açıklaması: Eğer bu olursa...
Spor

Ali Koç'tan TTF açıklaması: Eğer bu olursa...

Yeniakit Publisher
2024-08-07 16:08:00 - 2024-08-07 16:11:26
Ali Koç'tan TTF açıklaması: Eğer bu olursa...

Türkiye Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, vakıf üyeleriyle gerçekleşen toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Riva’da Kulüpler Birliği Vakfı üyeleriyle gerçekleşen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Seçim sürecinin kendilerini yorduğunu ifade eden Ali Koç, "Futbolun ayağa kalkması gerektiğini hepimiz konuştuk. Futbol birleştirici olmalı ve sokaktaki halka umut vermeli." dedi.

İşte Ali Koç'un öne çıkan açıklamaları:

"Değişimden yana delegelerin bir harekette bulunması sokağa da bir umut oldu. İrade, cesaret ve yol haritası olsun yeter. Bu yeni TFF'den 8-9 tane kulüp başkanlığı yapmış tecrübeli isimler var. Kurullarda uzman isimlerin başa getirildiğini gördük. Hukuk ve spor tarafında tecrübeli insanlar var. En önemlisi niyet."

"Futbol birleştirici olmalı"

"Sosyal medyadan çok fazla baskı oluyor, yalpalamamak önemli. Bu yüzden cesaret lazım. Doğru bildiklerini yapacaklarını yeni TFF, kısa sürede kulüplere gösterdi. Futbolun ayağa kalkması gerektiğini hepimiz konuştuk. Futbol birleştirici olmalı ve sokaktaki halka umut vermeli. Süper Kupa'da replikasını gördük, kaybeden taraf kazananı alkışladı. Taraftarlar iyi bir ortam sergiledi. İnşallah futbolu daha ileriye götüreceğiz."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bu federasyon başarırsa, futbolumuz ayağa kalkar"

"Futbolun sorunları yeni değil, 20 yıllık sorunlar var. Bizler de destek olmalıyız. Bu federasyon başarırsa, futbolumuz ayağa kalkar. Cezalar mesela tutarlı olmalı. Toplantılar sonucunda umutluyum. İnşallah Türk futbolu tez zamanda halka mutluluk verecek noktaya gelir."

O görüntüler yeniden gündem oldu! Ali Koç’tan fırçaladığı İmamoğlu’na ziyaret
O görüntüler yeniden gündem oldu! Ali Koç’tan fırçaladığı İmamoğlu’na ziyaret

Spor

O görüntüler yeniden gündem oldu! Ali Koç’tan fırçaladığı İmamoğlu’na ziyaret

Seçim sürecinde bol keseden sallamıştı… Ali Koç’tan müthiş itiraf
Seçim sürecinde bol keseden sallamıştı… Ali Koç’tan müthiş itiraf

Spor

Seçim sürecinde bol keseden sallamıştı… Ali Koç’tan müthiş itiraf

Ali Koç ve Rahmi Koç neye uğradığını şaşırdı
Ali Koç ve Rahmi Koç neye uğradığını şaşırdı

Ekonomi

Ali Koç ve Rahmi Koç neye uğradığını şaşırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23