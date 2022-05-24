Ali Koç'tan teknik direktör çıkışı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beyaz TV'de teknik direktör konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, şunları söyledi:

"Löw olabileceğini biliyordu"

"İsmail hoca göreve geldi. Para pul konuşmadı. Kendisi geldiği zaman önümüzdeki sezon üst düzey çapında tanınan bir hoca aradığımızı, görüşmelerimizin olduğu, bunlardan birinin Löw olabileceğini biliyordu. Açık açık masaya koyduk. Hiç demotive olmadı."

"Biri İsmail Kartal biri de Jorge Jesus"

"Bizim çalışabileceğimiz iki tane hocamız var. Biri doğal olarak İsmail hoca, biri de Jorge Jesus. Acelemiz yok. Pazartesiye kadar açıklayacağız. Bu sezona çok erken başlayacağız, 13-14'ü gibi başlamamız lazım."