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Spor Ali Koç'tan sürpriz yabancı hakem açıklaması!
Spor

Ali Koç'tan sürpriz yabancı hakem açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yabancı hakem hakkında görüşlerini ifade eden Koç, "Olması gereken 20 elit hakem sayısından şu an 5-6 hakem eksik durumdayız. Belki bu sezon denenebilir." şeklinde konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 16:14:00 -
Ali Koç'tan sürpriz yabancı hakem açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yabancı hakem hakkında görüşlerini ifade eden Koç, "Olması gereken 20 elit hakem sayısından şu an 5-6 hakem eksik durumdayız. Belki bu sezon denenebilir." şeklinde konuştu.

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), İstanbul'da düzenlenen genel kurulu sona erdi. Ali Koç'a yabancı hakem ile ilgili soru sorulması üzerine Koç, "Türkiye'de yabancı hakem uygulaması olabilir mi" sorusunu, "Sözlerimi dikkatli olarak seçeceğim. Yunanistan ve Suudi Arabistan gibi farklı federasyonlar denedi. Olması gereken 20 elit hakem sayısından şu an 5-6 hakem eksik durumdayız. Belki bu sezon denenebilir." şeklinde cevap verdi.

DÜNYA KUPASI ARASI

"Şartlara ayak uydurmak zorundayız. Kolay değil ama kulüpler gereken planlamayı yapacaktır. Dünyanın en iyi futbolcuları Katar'da Dünya Kupası'nda mücadele edecek."

 


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