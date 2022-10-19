Ali Koç'tan şok hareket! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, ABD dönüşü Arda Güler'in bonservisi konusunda oyuncunun eski kulübü Gençlerbirliği ile görüşeceği iddia edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye'ye dönüşte Gençlerbirliği ile görüşecek.

Akşam gazetesinin haberine göre Ali Koç, ABD dönüşü Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ile bir araya gelecek ve Arda Güler'in bonservisi için görüşecek.

Habere göre Fenerbahçe, 2019 yılında Arda Güler'in Gençlerbirliği'nden 200 bin euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Anlaşmaya göre genç futbolcunun bonservisinin %20'si ise başkent ekibinde kaldı.

Bazı şahıslar ve şirketler Arda Güler'in % 20'lik hakları için Gençlerbirliği'nin kapısını çalarken başkent ekibi görüşme önceliğini Fenerbahçe'ye verdi.

Gençlerbirliği 2 milyon euro istiyor

Arda Güler'in bonservisinin %20'si için Gençlerbirliği'nin 2 milyon euro'luk değer belirlediği öne sürülürken ayrıca kırmızı-siyahlılar görüşmede Ali Koç'a altyapıdan bazı genç oyuncular da önerecek.

Arda Güler'in sözleşmesindeki kritik serbest kalma maddesi

İddiaya göre Arda Güler'in Fenerbahçe'deki sözleşmesinde bu sezon görev yapacağı maç süresi kritik önem taşıyor.

Genç futbolcu bu sezon en az 1500 dakika görev yaparsa serbest kalma maddesi 17.5 milyon euro olacak. Ancak Arda Güler bu sürenin altında forma giyerse 5 milyon euro'ya serbest kalabilecek.

Şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla 220 dakika süre alan Arda Güler takımı adına 2 gol attı.