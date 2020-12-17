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Spor Ali Koç'tan mektup: Acil önlem alınmalı
Spor

Ali Koç'tan mektup: Acil önlem alınmalı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, koronavirüs pandemisi nedeniyle ortaya çıkan zor koşullar nedeniyle TFF Başkanı Nihat Özdemir'e bir mektup yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 17:33:00 -
Ali Koç'tan mektup: Acil önlem alınmalı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e mektup yazarak pandemi nedeniyle büyük zarar gördüklerini belirtip devre arasını beklenmeden kulüplerin istişare toplantısına çağrılmasını istedi. Hakem konusuna da değinen Koç, hakemler hakkındaki iddiaların ve iddia sahiplerinin araştırılmasını istedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son dönemlerde yaşanan başta hakem hataları ve yaşanan sıkıntıları içerin bir mektubu sabah saatleri içinde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç imzalı mektupta, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e çağrıda bulunularak “Devre arasını beklemeyin acil önlem alın” dedi.

"Acil toplantı yapılmalı"

Pandemi yüzünden kulüplerin büyük kayıp yaşadığını belirten Koç şunları söyledi:

"Pandemi yüzünden kulüpler maddi anlamda büyük kayıp içindeler. Bu sıkıntılı ortamda hakem hataları yüzünden kulüpler hakkında yanlış kararlar veriliyor ve bütün takımların canları yanıyor. Mutlak suretle bir çözüm sürece başlatılmadı. Acil olarak istişare kurulu toplantısı tertiplenmeli ve bütün kulüp başkanları bu toplantıda yer almalıdır. Bu geç olmadan acil olarak hayata geçmelidir. Yarın çok geç olur. Biz Fenerbahçe Kulübü olarak her türlü toplantıya katılacağımızı ve özellikle bu toplantıda alınacak olan her karara destek vereceğimizi” belirtmek isterim."

"Hakem konusu herkesin canını sıkıyor"

Başkan Koç, hakemler hakkında birçok iddianın dolanmakta olduğunu belirtti. Koç mektubunda şunları yazdı:

"Ortalarda çok fazla hakemler ile ilgili iddialar dolamakta ve bu konu herkesin canını sıkmaktadır. Hakemler hakkında iddialarda bulunanlardan bilgi istenmelidir. Bu iddiaların incelenmesi gerekmektedir. Bu konu ile ilgili iddialar üzerine gidilmeli ve araştırma yapılmalıdır. Bu konu hakkında kim suçlu ise hakkında işlem yapılmalıdır.”

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