Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşiye sert sözler: "İki telefonunda da bylock çıkan adam bize vatan millet dersi veremez"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

"Durup dururken imza süreci başlamadı. Herkes memnun mesut, dünya toz pembe, kimse şikayet etmiyor, boş vaktimiz var gidip imza toplayalım denmedi."

"Olağanüstü bir kişiyle muhatap oluyoruz. Milyonların maç skorlarına, hafta sonu skorlarına bütün haftasını etkilediği futbol sektörünün nasıl son derece ilginç, garip, kindar, son derece kolay günü anı kurtarmak için yalan söyleyen bir insanın elinde olduğunu anlatmaya çalışacağım. Biz artık bıktık devamlı kendimizi müdafaa etmekten. Riyad'da ihaleyi bize çıkardılar. Yine aynı şeyi yapıyorlar. En son sert cevabı mecburen, istemeyerek, üzülerek vermek zorundayım. Onlar siyaseti karıştırdıkları için siyasete değinmek zorundayım."

"İki telefonunda da bylock çıkan adam bize vatan millet dersi veremez"

"Söz konusu milli değerler ise bize laf edecek en son kişi sizsiniz! İki telefonunda da bylock çıkan adam bize vatan millet dersi veremez! Bu ülkeyi de anlamıyorum artık! Bu örgütün kenarından köşesinden geçenlerin futbolun içinde yer almaması lazım. Adam mı kalmadı bu ülkede? Bu FETÖ unsuru hala futbolun içerisinde. Daha fazla o günlere dönme adımları atılmaktadır."

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"Belediyeler, imza veren kulüplere baskı yapıyor"

"Belediyelere talimat gidiyor. Belediyeler, imza veren kulüplere baskı yapıyor. Para sözü, vaadi veriyor. Kendisi aradığında da 'Size Ali Koç mu baskı yapıyor?' diyor. Bu bir seçim değil, beni buraya kimin getirdiğini biliyor musunuz? Bana yapılan ona yapılır diyor."

"Bazı kulüplere de şey diyorlarmış, bu Başkan gidecek bir şekilde de Ali Koç göndertti denmesin diye böle uzuyor"

"Niye imza toplama ihtiyacı duyduk?"

18 Temmuz ortada yokken imza toplama süreci başladı. Zaman kazanmak için 18 Temmuz tarihi verildi. Bu tarih ile bazı kulüpler yanlarına çekildi. Ben aday olmayacağım, beni de rencide etmeyin, Avrupa Şampiyonası'na gideyim, aday olmayıp bırakacağım dediği için bazı kulüpler inandı. Bazı kulüpler de neyin ne olduğunu bilmelerine rağmen rekabette kendilerine avantaj sağlayabilmek için nasıl zikzak çizdiklerini anlatmaya çalışacağım."

"TFF Başkanı ile Galatasaray arasında garip bir ilişki var"

"Bu sezon, hiçbir sezonda olmadığı kadar kaotik bir ortam var. Pekçok kriz, skandal oldu. Riyad, hakem tokatlanma olayı, bir takım sahadan çekildi, Süper Kupa, sızan görüntüler, hakemlerin ifadeleri, beklentiyle bilmemneyle karar verenler... Bir sürü şey oldu üst üste. Kendisi hakem dışında sıkıntımız yok diyor ama krizleri yönetemedi. Kriz yönetimi olağanüstü kötü. Yalpalaya yalpalaya gereken cesareti ve iradeyi gösteremediği için kulüpler arasında sıkıntı oluştu. Bugün Türk futbolunda büyük bir güven bunalımı var. Türkiye'deki en güvenilmez kurum Türkiye Futbol Federasyonu, en güvenilmez sektör futbol.

"TFF Başkanı ile Galatasaray arasında garip bir ilişki var. Galatasaray Başkanı ve TFF Başkanı'na 'Sizin kavganız kayıkçı kavgası' diyorum."

"Hakemlik müessesi yerlebir edildi. Sayın Başkan, aslında hem başkan hem MHK başkanı olarak hareket etmeyi seçti. Niyeti olan çok sıkıntılı müesseseyi düzeltmekti, daha sıkıntılı hale getirdi. Hakemlik yapboz tahtasına döndü."

"Fenerbahçe - Karagümrük maçından sonra çarpıcı bir olay oldu"

"Fenerbahçe - Karagümrük maçından sonra çarpıcı bir olay oldu. Bir pazar günüydü. Fenerbahçe lehine, Karagümrük aleyhine net bir hakem hatası oldu. Malum camia da biliyorsunuz bu işleri çok iyi kullanıyor, yaygara kopardı, benzer şeyler kendi maçlarında olmasına rağmen. 27 Kasım Pazar günü sayın başkan TFF'ye hışımla, sinirle federasyona giriyor. Girişte 'Beni camiamla karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar' diyorlar şiddetle. Birçok insanın önünde bir açıklama yazdırıyor Sayın Medine hanıma. Başkanın ağzından. İbanoğlu'na okeyletip açıklamayı yayınlıyorlar."

"TFF Başkanı 'Camiamla karşı karşıya getireceksiniz' demiş"

"Hangi futbol takımının şampiyonluk adayı olur, Avrupa adayı olur, düşme düşmeme yarışında olur, hangi takıma yapılan bir hakem hatasından sonra MHK başkanı açıklama yapmıştır. Soruyorum Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, başka kulüp hatırlıyor musunuz? Teşkilat üstündeki etkiyi düşünebiliyor musunuz? Bir TFF başkanı, eşit rekabet sağlaması gereken adam öfkeyle bağırıyor, 'Camiamla karşı karşıya getireceksiniz' diyor. Başkan diyorlar '3-4 maç ceza veririz' diyorlar. MHK Başkanı'na 'omurgasız' derken bunu kastetmiştim, yazıyı yazdırıyor, 'Tamam mı Ahmet' diyor, imzasını attırıyor."

"Kulüpler arasına nifak tohumu ekti"

"Zaman kazanmak için 18 Temmuz tarihi verildi. Bazı kulüpler yanlarına çekilerek 'Beni de mağdur etmeyin, aday olmayacağım' dediği için ve bazı kulüplerimizin samimi şekilde inandığını, bazı kulüplerimizin de rekabette kendilerine avantaj sağlamak için nasıl zig-zag çizdiklerini anlatacağım."

"Riyad'da kendi başarısızlığını örtbas edebilmek için bizleri Ankara'ya şikayet etti"

"Riyad'da kendi başarısızlığını örtbas edebilmek için bizleri Ankara'ya şikayet etti. Riyad'da tuttu ya, sayın Cumhurbaşkanımıza kadar kandırdılar. O tuttuğu için bugün de aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Riyad'da kendi beceriksizliğini üstünü kapatmak için Ankara'ya bizi şikayet etmişti. Bugün de koltuğunu korumak için aynı sürece girdi..."

"Riyad'daki olaylarda Sayın Cumhurbaşkanı'nı da kandırdılar. Dursun Özbek olsam 'Riyad'da ben de vardım, neden benden bahsedilmiyor?' derim."

"Ağır cezalar verdirmek için raporlar değişti ama yapamadı, cesaret edemedi"

"Talihsiz olaydan önce TFF'deydik. 6-7 yönetici vardı. Devre arasında MHK'yi değiştireceğini, hakemlerin yüzde 40'ını değiştireceğini, talimat değiştireceğini anlattı. Bir yumruk olayı oldu. Bizim başkan 180 derece değişti. Riyad olayı malumunuz. Bir sürü başkan bana şike teklif edildi dedi. Onları soruşturdu mu, soruşturmadı mı? Bahis iddiaları diz boyu. Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra etki altında kaldı. Fenerbahçeli futbolculara ağır cezalar verdirmek için raporlar değişti ama yapamadı, cesaret edemedi. Bizim futbolculara 4'er 5'er maç ceza verilecekti."

"25 günü Dursun Özbek sayesinde cebe koydu ya..."

"4 Nisan'da 8 takım, Galatasaray ve Trabzonspor da dahil buna, imza vereceklerini söylüyorlar. Pazartesi lafı geçiyor, pazartesi geç diyenler de var. 5 Nisan'da 4 takım daha sürece dahil oluyor, bunlardan biri Fenerbahçe. Süper Kupa'yla ilgili TFF'den bize zehir zemberek bir yazı geldi. Biz de 'Yeter' dedik ve katıldık. Sonrasında Beşiktaş da katıldı. Beşiktaş da suçlanıyor ya. Bu işin farkına varan Büyükekşi, dayanamayacağını anlayıp Şanlıurfa'da zaman kazanmak için bir açıklama yaptı. Hala yönetim kurulu kararı var mı yok mu bilmiyoruz. Bu açıklama gelince, orada da Dursun Özbek ile istişare yapıyorlar. Derhal seçime gidelim diyen Dursun Özbek ne olacak 15-20 günden noktasına geliyor. İmza vereceğinden üçü, 18 Temmuz hedefimize ulaştık, imzaya gerek yok diyorlar. 18 Temmuz'da yeni bir TFF seçileceğini düşünerek bunu söylüyorlar."

"Şimdi de öz güven tavan yapmış, 60 günden önce yapılamaz seçim diyor. 25 günü Dursun Özbek sayesinde cebe koydu ya, o zaman 18 Temmuz'da yaparız diyor. Yönetim kurulu kararıyla bunu haziran başına getirebilir."

"Biz bunlar yüzünden Süper Kupamızı çöpe attık"

"Nasıl oluyor da bu iş Fenerbahçeli Ali Koç'un üstüne yapışıyor? İmza sürecini anlattım. Biz ne işin başındayız, ne lideriyiz. Kulüp başkanları 'Sen olmasan çoktan yollamışlardı' diyorlar. Biz nasıl bu işin bayraktarlığını yaptığımızı anlayamadık. Biz imzamızı verdik. Biz bunlar yüzünden Süper Kupamızı çöpe attık, sahaya çıkmadık. Türkiye Kupası'na da çıkmayacağız. Bizim imza vermememiz riyakarlık olur."

"Asıl azınlık sizsiniz"

"Tüm siyasi desteğe, size verilen omuza rağmen, başka adayların önünün kesilmesine rağmen delegelerden aldığınız oy belli! Asıl azınlık sizsiniz! Atanan bir başkanın, demokratik haklarını kullanan kulüplerin çabalarını anti-demokratik yöntemlerle engellemeye çalışmasını sizin takdirinize bırakıyoruz."

"1 Mayıs'ta bir açıklama yapmış, olacak iş değil. Skandal bir açıklama. Bu açıklamaya ve hafta içinde yaptığı açıklamalara göre Türk futbolunda ortam toz pembe. '2 yılda bir tane yanlış işimi söyleyin dedim, söyleyemediler' diyor. Azınlık, çoğunluğa tahakküm edemez diyor. Biz azınlığız, 3-5 kulüp diyor ve aşağılıyor. Belgeleri ben toplamıyorum, ben Ecmel başkana inanırım. 136 tane noter tasdikli ihtarname var. Burada 10 küsür Süper Lig kulübü var, onlarca alt lig ekibi var. Tüm siyasi desteğe rağmen, size verilen omza rağmen, başka adayların önü kesilip sizin tek aday yapılmanıza rağmen bu kadar az oy aldınız."