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Spor Ali Koç'tan flaş açıklama: Kararın siyasi olduğu algısı yalan
Spor

Ali Koç'tan flaş açıklama: Kararın siyasi olduğu algısı yalan

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı yabancı kararıyla ilgili bir siyasi algı yapıldığını ancak bunun gerçek olmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 21:17:00 -
Ali Koç'tan flaş açıklama: Kararın siyasi olduğu algısı yalan

Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulamak istediği yeni yabancı kuralı hakkında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'yle yapılan ilk görüşmenin ardından uygulamanın ertelenmesini beklediklerini ancak Federasyonun aksi yönde bir karara imza atarak kendilerini şaşırttığını söyledi.

Yabancı sınırlamasında, aniden alınan bu kararın kulüpleri zora sokacağını belirten Ali Koç, "Federasyona kulüplerin mağdur olabileceğini söyledik, onlarda anlayışla karşıladı fakat sonrasında bize sormadan neden böyle bir karar alındı anlamadık" dedi.

TFF'yle yapılan görüşmeden sonra bazı şeylerin değişmiş olabileceğini ve bunu da anlayışla karşılayabileceklerini belirten Ali Koç, "Bunların bize yansıtılmadan cep telefonlarımıza gelen mesajlarla kararı öğrenmemiz bizi çok şaşırttı" dedi.

"Kararın siyasi olduğu algısı yalan"

Ayrıca TFF'nin aldığı yabancı kararı için bir Ankara algısı oluşturulmaya çalışılıyor diyen Ali Koç, aslında böyle bir şey olmadığını aksine hükümetin bunları bize yansıtmadan çözün dediğini dile getirdi.

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