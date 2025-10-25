  • İSTANBUL
Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük kazık
Spor

Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük kazık

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük kazık

Görevde olduğu süre boyunca takımı şampiyonluğa hasret bırakan Ali Koç, Fenerbahçe'de büyük bir enkaz bıraktı.

7 yıllık Fenerbahçe başkanlığını Sadettin Saran'a devreden Ali Koç, arkasında büyük bir enkaz bıraktı.

Başkanlığı döneminde 12 farklı teknik direktörle çalışan ve Fenerbahçe'yi şampiyonluğa hasret bırakan Koç, 1 Türkiye Kupası kazanarak başkanlık kariyerini hezimetle noktaladı.

ENKAZIN BÜYÜKLÜĞÜ DUDAK UÇUKLATTI

Ali Koç'un ardında bıraktığı enkazın büyüklüğü dudak uçuklattı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün güncel borcunun 28 milyar 710 milyon TL olduğu açıklandı.

Ömer

Bir şey olamaz vergiler silinir devlet bankaları para verir kurtarır ne de olsa atatürkçüler , bir resim asarlar akan sular durur .

