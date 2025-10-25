Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük kazık
Görevde olduğu süre boyunca takımı şampiyonluğa hasret bırakan Ali Koç, Fenerbahçe'de büyük bir enkaz bıraktı.
7 yıllık Fenerbahçe başkanlığını Sadettin Saran'a devreden Ali Koç, arkasında büyük bir enkaz bıraktı.
Başkanlığı döneminde 12 farklı teknik direktörle çalışan ve Fenerbahçe'yi şampiyonluğa hasret bırakan Koç, 1 Türkiye Kupası kazanarak başkanlık kariyerini hezimetle noktaladı.
ENKAZIN BÜYÜKLÜĞÜ DUDAK UÇUKLATTI
Ali Koç'un ardında bıraktığı enkazın büyüklüğü dudak uçuklattı.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün güncel borcunun 28 milyar 710 milyon TL olduğu açıklandı.
Dünya
Maç dönüşü takım otobüsüne pusu: Şoför öldürüldü! Fenerbahçe’ye Trabzon’daki saldırıyı hatırlattı!