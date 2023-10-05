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Gündem Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Anlık bir olaydı
Gündem

Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Anlık bir olaydı

Yeniakit Publisher
2023-10-05 02:14:00 -
Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Anlık bir olaydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında elleri cebinde yürümesi çok konuşulan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bu olay hakkında ilk kez konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kaza geçiren Sabancı ailesini hastanede ziyareti sonrasında yanında verdiği görüntüde elleri cepte durması tepki çekmişti.

İlk kez konuştu

Bu konuyla ilgili Ali Koç ilk kez konuştu. "Tamamen anlık bir olaydı" diyen Koç, "Biz devlet nedir biliriz. Bilinçli bir şekilde ben hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem de bu ülkenin cumhurbaşkanına bile bile saygısızlık yapmam" dedi.

"Bile bile saygısızlık yapmam"

Sözcü TV'de, Uğur Dündar'a konuşan Koç, geçtiğimiz günlerde çok tartışılan görüntüyle ilgili ilk kez açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yürürken elleri cebinde yürümesi ile gündeme gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir hata yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızı hastaneden uğurlarken o kadar dostane bir ortamda sohbetimiz oldu. Elim cebimde anlık bir görüntü var biz devlete nasıl saygı gösterildiğini bilen, eğitimden geçmiş insanlarız. Tamamen anlık bir olay. Bilinçli bir şekilde ben hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem de bu ülkenin cumhurbaşkanına bile bile saygısızlık yapmam"
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