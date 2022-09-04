Ali Koç'tan Cristiano Ronaldo açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'ye yakışmıyor"

"TFF ve Galatasaray'a yapılan saldırıları meczup kişiler tarafından yapılan, tekrarlanmayacak olaylar olarak görmek istiyorum. Bir an önce açığa çıkmalı. Devletimiz çok kısa sürede suçluları buldu. Ancak bize yapılan saldırı hala faili meçhul. Türkiye'ye yakışmıyor."

"Fenerbahçe'nin en büyük rakibi; kendi camiamız"

"Dördüncü hafta bitti, Fenerbahçe'nin en büyük rakibi; kendi camiamız. Geçen hafta çok kötü bir hava estirildi, bunu körükleyenlerin kimler olduğunu biliyoruz. Sosyal medyada yaratılan hava büyük soru işaretidir."

"Maxi Gomez de bize önerildi"

"Yurt dışından bugün geldim. Bazı gazeteler alaycı bir şekilde ele almışlar; 'Fırsat transferi buymuş.' Yok Trabzonspor'un bizimle ilgili paylaşımları... Weghorst da bize önerildi, hocanın profiline uymadı. Maxi Gomez de bize önerildi. Salı günü almayacağımızı söyledik."

"Trabzonspor'un 8 şampiyonluğu ne kadar gerçekse, bu da o kadar gerçektir"

"Trabzonspor'un Maxi Gomez'i, bizim arzumuza rağmen aldığı konusu, Trabzonspor'un 8 şampiyonluğu ne kadar gerçekse, bu da o kadar gerçektir."

"Fenerbahçe taraftarı uyanın artık"

"Batshuayi, hocamıza verdiğimiz üç profilden biriydi. Üç ay önce Batshuayi'nin fiyatı bu muydu? Yok Nottingham evrakları yetiştirememiş... Fenerbahçe taraftarı uyanın artık."

"Bir de Cristiano Ronaldo"

"Bir de Cristiano Ronaldo... İnsanlar hiç mi rakam bilmiyor. Beklentiler yükseltiliyor, sonra da biz beceriksiz konumuna düşüyoruz. Son dakika Everton ve Nottingham, Batshua'yi izledi. Anlaşma da yaptılar. Ben, oyuncuyu aradım. Başka alternatifimiz de vardı."

"Biz alınca, evrak yetişmedi oluyor"

"Batshuayi 'Bavullarımı hazırlıyorum, geliyorum' dedi. Ali Koç, 'Gönlün Premier Lig'de olabilir' dedim. Ancak ailesinin İstanbul'da olduğunu söyledi. Menajeri de bizimle masaya oturacaklarını söyledi. Biz alınca, evrak yetişmedi oluyor."

"Sene sonu hesap veririz"

"Hocaya ve takıma güveniyorum. Tek soru işareti, takımın göstereceği refleksler. Sene sonu hesap veririz. Artık destek gösterme zamanı."

"Bir de medyada bizim yaptıklarımız küçültülüyor"

"Şu an %70 ile oynuyoruz. Ancak bizim camiada yaşananlar, başka camialarda yaşanmıyor. Bir de medyada bizim yaptıklarımız küçültülüyor. Ve genç taraftarlar etkileniyor. Büyük resmi görün, satır aralarını okuyun."

"Ayrılacak oyuncularımız olacak"

"Ayrılacak oyuncularımız olacak. Bazıları için görüşmelerimiz devam ediyor. U-21 yabancı alabiliriz, Türk de alabiliriz. Biz bir şeyi kafaya koyarsak, başka kimse o futbolcuyu alamaz."

"İlk dört haftada hakem kararları sıkıntılı"

"Trabzonspor maçında iki penaltının verilmediği söyleniyor, izlemedim. İlk dört haftada hakem kararları sıkıntılı. Daha fazla girmek istemiyorum. Adil yönetim ve standart olsun. Maçın oynama süreleri uzun olsun. Her şeye düdük çalınmasın. Anadolu takımları sürekli yerde"