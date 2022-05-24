Ali Koç'tan canlı yayında Rasim Ozan'a olay sözler

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına konuk olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu. Programın yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın Mesut Özil ile ilgili söylediklerine sinirlenen Koç, Kütahyalı'ya hiç beklemediği bir tepki verdi.

"Mesut'u yine alırdım"

Kadro dışı kalan Mesut Özil'in son durumuna ilişkin açıklama yapan Ali Koç, "Mesut Özil'in menajeriyle bugün konuştuk. İki tarafın da hayırlısı neyse, o yapılmalı. Görüşmeler sonucu neyin hayırlı olacağına karar vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon olmaktan başka derdimiz yok. Geçmişe dönsek, Mesut'u yine alırdım. Bu transferde iki taraf da çok arzuluydu. Arsenal'dekine çok düşük maaş alacaktı. Bonservisi yoktu. Mesut Özil gibi dünya yıldınız kim istemez. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor. Mesut da böyle bir senaryo olsun diye gelmedi. Elinden geleni yaptı, talihsiz sakatlıklar oldu. Esas olan, kendisinin de dediği gibi Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.

"Boş konuşuyorsun"

Bunun üzerine Rasim Ozan Kütahyalı, "Mesut Özil transferinde Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kayrılmıştır." dedi. Bu ifadeye sinirlenen Koç, Kütahyalı'ya "Boş konuşuyorsun! Bizi kim kayırdı! Devlet mi gidip aldı!" ifadelerini kullandı.