Ali Koç'a Aziz Yıldırım'dan olay sözler: Açtı ağzını, yumdu gözünü! Jose Mourinho yanıtı: Anlamı yok yani

Fenerbahçe'de yapılacak seçimli genel kurulda Ali Koç ile birlikte başkanlık adayı olan Aziz Yıldırım son günlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmezken, YouTube'da katıldığı bir programda oldukça dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sports Digitale'de soruları yanıtlayan Yıldırım, Ali Koç için "Benden özür dilemeli" derken, Fenerbahçe'yi baronlar yönettiğini öne sürdü.

İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN O SÖZLERİ

Ben 20 sene başkanlık yaptım, Fenerbahçe'yi hiçbir gün siyasetle karşı karşıya getirmedim. 3 Temmuz'u yaşamamıza rağmen bizim savaştığımız FETÖ'ydu. Biz siyasetle FETÖ'yu ayırdık onlarla savaştık. Bunun için Fenerbahçe devletle kavga etmeye başladı. O zaman Fenerbahçe sıknıtya girmeye başladı. Durmadan dış güçler şunlar bunlar başladı.

"HİÇ BİR ŞEYİ AÇIK İFADE ETMİYORLAR"

Kim bize karşıysa, kim bizi şampiyon yapmak istemiyorsa camianın birleşip tavır alması lazım ama hiç bir şeyi açık ifade etmiyorlar.

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"F.BAHÇE ELDEN GİDİYOR"

Fenerbahçe'yi baronlar idare ediyor. Silivri'de söyledim "Ne şikesi, ne tapesi memleket elden gidiyor" şimdi de söylüyorum 'Fenerbahçe elden gidiyor'

"15 MİLYONA ANLAŞMIŞTIK"

Biz Mourinho'nun menajerlik ücreti hariç 15 milyona anlaştık. Hatta sözleşme hazırlandı imzalanacaktı, işler karıştı.

"APTAL YERİNE KOYUYORLAR"

Bir de bahane uyduruyorlar biz daha ucuza anlaştık diye. İnsanları aptal yerine koyuyorlar. O zaman ne oldu menajerine açıktan para verdiniz. Bunları polemik yapmanın anlamı yok yani. Artık o Fenerbahçe'nin teknik direktörü artık polemik yapmaya gerek yok bu Mourinho'yu yaralar.

"BEN BÖYLE BİR FENERBAHÇELİYİM"

Kendisi ile ilk konuşmamda şunu söyledim, Fenerbahçe'nin sana senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var. Ben onu 2004'te de getirmek istedim ama kulübünde başarılı olunca gelmedi. Ama 3 tane aday var o zaman hangisi seçilirse gel dedim ona ya ben böyle bir Fenerbahçeliyim