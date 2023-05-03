Ali Koç'a ağır gönderme: Zengin babanın zengin çocuğu buraya oturmadı

Hafta sonu Başakşehir'le oynayacak Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanı taraftara açtı. Depremzedeler için yapılan proje kapsamında TFF'ye ziyaret gerçekleştirdiğini söyleyen Özbek, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paylaşım kızdırdı

Dursun Özbek, Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya'nın "3'ün 1'ini aldılar" paylaşımına ateş püskürdü. Özbek, son zamanlarda Fenerbahçe ile yaşanan atışmayla ilgili de sert açıklamalarda bulundu.

İşte Özbek'in açıklamaları:

"Ben yakıştıramadım"

"Bu koalisyon güçleri, yanlarına 10 kulüp daha alsalar da Galatasaray ile mücadele edemezler. Çünkü, Galatasaray doğrunun yanındadır. Galatasaray hakkın yanındadır. Öyle birbirlerinin söylediklerinin alıntılarını alıp; Ali Bey Ahmet Bey'in sözlerine 'Ne kadar da doğru diyerek', Fenerbahçe'ye verdiğimiz bir cevabı alıp sinkaflı bir tweet atması... Doğrusu ben kendisine yakıştıramadım

"Özür diledi"

Koalisyonlar yani. Çocuğun ismi neydi? Serhan Çetinsaya'yı tanımam. Babası benim 30 yıllık arkadaşım. Süleyman Bey, çok yakın arkadaşım. Ben bu haber geldiği zaman, 30 yaşlarındaymış galiba, Beşiktaş Kulübü'nde asbaşkanmış. Dün babası beni aradı. Aynı camiadan geliyoruz, aynı meslekteyiz. Üzüntülerini bildirdi. Tüm Galatasaray camiasından özür diledi, oğlunun namına.

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Süleyman Bey dünya iyisi bir insan. Oğlunun böyle bir ifade bulunması, Beşiktaş'ın da buna sessiz kalması... Beşiktaş Kulübü hiçbir reaksiyon göstermedi.

Demek ki biz Beşiktaş'ı Süleyman Sebalar ile, Hakkı Yetenler ile biliyorum. Beşiktaş camiası içinde çok iyi tanıdığım insanlar var. Bu söylemin arkasındaysa yönetim, attığı tweet de duruyorsa Beşiktaş'ta da bir değişim var. Beşiktaş camiası, meydanlarda ifade ettikleri tarzda bir kulüp değil. Özellikle de bu koalisyon güçleri, öyle diyeceğim, Galatasaray ile mücadele edemezler.

"Zengin ailelerin çocukları"

Bakıyorsunuz Fenerbahçe'den de oluyor. Zengin ailelerin çocukları... Biraz daha mütevazı, kibirden yoksun hareket etmelerinde toplum için büyük bir yarar vardır. Benim ve yöneticilerimizin gayreti topluma bu örneği sergilemek.

"Buraya zengin babanın zengin çocuğu oturmadı"

Çocukluğumdan başlayarak nasıl bu mevkiye geldiğimi anlattım, çok yol yürüdük. Öyle zengin babanın zengin çocuğu buraya oturmadı. Onlar giderken biz dönüyorduk.

"Dilinize sahip çıkın herkes işini yapsın"

Biraz konuşurken dilinize sahip çıkın. Türk toplumunun gerilmeye ihtiyacı yok. Kendi takımınızla ilgilenin rakibiniz ne yaparsa yapsın. Çağrımı yineliyorum herkes kendi işine baksın."