Ali Koç Yunanistan'da sinirden çılgına döndü

EuroLeague'de Play-Off serisinin beşinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a konuk oldu. Temsilcimiz,final serisi beşinci ve son maçında Olympiakos'a 84-72 yenilerek turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Karşılaşmada gerilim seviyesi oldukça yüksekti.

Hakem kararıyla başladı

Fenerbahçe cephesi, aleyhine verilen hakem kararlarına tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin 8 serbest atış kullandığı ilk yarıda Olympiakos'un 15 serbest atış çizgisine gelmesi olayları başlattı. Kostas Sloukas'ın hücum faul kararı beklenen hareketine Fenerbahçe aleyhinde basket faul verilmesi, Sarı-Lacivertlileri çıldırttı.

Komsuoğlu çılgına döndü

Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu, Olympiakos'un genel menajeri ile sert bir tartışma yaşadı. O esnada tribünler de reaksiyon verdi.

Taraftarı şikayet etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, genel menajer ile tartışma yaşadı. Taraftarların davranışlarına ve tezahüratlarına öfkelenen Başkan Koç, hakemlere şikayette bulundu.

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