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Spor Ali Koç yeniden aday olacak mı? Ali Koç aday mı?
Spor

Ali Koç yeniden aday olacak mı? Ali Koç aday mı?

Ali Koç başkan adayı olacak mı? Fenerbahçe’de olağan seçimli genel kurul tarihi belli oldu. Gözler bu kez de mevcut başkan Ali Koç’a çevrildi. Peki, Ali Koç başkan adayı olacak mı? Ali Koç adaylık açıklaması

Yeniakit Publisher
2021-04-24 13:13:00 -
Ali Koç yeniden aday olacak mı? Ali Koç aday mı?

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısı online olarak yapıldı. Divan toplantısında başkanlık seçimi tarihi de açıklandı. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 29-30 Mayıs'ta yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa olağan seçimli genel kurul 5-6 Haziran'da gerçekleşecek. Peki, Ali Koç aday olacak mı?

Ali Koç yeniden aday olacak mı? Ali Koç aday mı?

Divan Kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, “Başkan adaylığıyla ilgili net bir şey söylemenin erken olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber ihtiyaçlar ne gerektiriyorsa onun yapılacağından da hiç şüpheniz olmasın. Üzüldüğümüz, kırıldığımız, kaygılandığımız anlar oldu. Ancak başkan olduğum için pişmanlık duymadım" dedi.

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