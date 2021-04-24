Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısı online olarak yapıldı. Divan toplantısında başkanlık seçimi tarihi de açıklandı. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 29-30 Mayıs'ta yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa olağan seçimli genel kurul 5-6 Haziran'da gerçekleşecek. Peki, Ali Koç aday olacak mı?

Ali Koç yeniden aday olacak mı? Ali Koç aday mı?

Divan Kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, “Başkan adaylığıyla ilgili net bir şey söylemenin erken olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber ihtiyaçlar ne gerektiriyorsa onun yapılacağından da hiç şüpheniz olmasın. Üzüldüğümüz, kırıldığımız, kaygılandığımız anlar oldu. Ancak başkan olduğum için pişmanlık duymadım" dedi.