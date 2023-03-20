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Spor Ali Koç, Valencia kararını verdi! Flaş hamle... Tam bir gol makinası!
Spor

Ali Koç, Valencia kararını verdi! Flaş hamle... Tam bir gol makinası!

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Enner Valencia ile yeni sözleşme görüşmelerine devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 17:49:00 -
Ali Koç, Valencia kararını verdi! Flaş hamle... Tam bir gol makinası!

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Enner Valencia ile yeni sözleşme görüşmelerine devam ediyor.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Ekvadorlu golcü Enner Valencia, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ciddi teklifler aldığı ortaya çıktı.

Ancak Fenerbahçe'de çok mutlu olan Valencia, 2 yıllık, 5 milyon euro ile bir teklif gelmesi durumunda bu teklifi kabul edecek ve sarı-lacivertli takımda kalacak.

Ailesi de İstanbul'da çok mutlu olan Valencia, Fenerbahçe'nin istediği teklifi yapması durumunda Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen teklifi geri çevirecek.

ALİ KOÇ'TAN VALENCIA KARARI

Fenerbahçe ise takımdaki maaş dengesini bozmak istemiyor. Başkan Ali Koç, mevcut maaş politikasında çok katı ama Valencia'nın bu seneki ekstrem performansından ötürü golcü futbolcu için biraz daha esnek davranma kararı aldı. Haber7'ye göre;
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1.7 milyon euro yıllık ücret alan Valencia'ya bonkör bir teklif yapılacak. Ancak bu teklif dahi BAE'den gelen tekliflere yetişemeyecek.

Fenerbahçe'de bu sezon 35 maça çıkan Enner Valencia, 29 kez fileleri havalandırdı ve 4 asist yaptı. Valencia, Alanyaspor deplasmanında attığı 2 golle birlikte Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olmuştu.

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