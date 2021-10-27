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Spor Ali Koç taraftara kızıp tribüne çıktı!
Spor

Ali Koç taraftara kızıp tribüne çıktı!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko - Barcelona maçının sonrasında takımı protesto eden bir taraftara kızıp yanına çıkıp konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 00:26:39 - 2021-10-27 00:26:39
Ali Koç taraftara kızıp tribüne çıktı!

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya son topta 76-74 kaybetmesi sonrasında taraftarlar tepki gösterdi.

Karşılaşmayı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda izleyen ve son topta yedek oyuncuların yanına gelen Ali Koç'a mücadelenin bitiminin ardından taraftarlardan tepki geldi.

Mücadele sonunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bazı taraftarlarla sözlü diyaloğa girdi ve aralarında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Ali Koç ve yönetimi, pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a kaybedilen 2-1'lik mücadelenin ardından Ülker Stadyumu'ndaki taraftarlar tarafından istifaya davet edilmişti.

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