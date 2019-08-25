0553 313 94 23

Ali Koç stattan mutlu ayrıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir galibiyeti sonrasında stattan mutlu ayrıldı.

25 Ağustos 2019 Pazar 00:11
Ali Koç stattan mutlu ayrıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir galibiyeti sonrasında stattan mutlu ayrıldı. Taraftarlar, Ali Koç’a yoğun ilgi gösterdi.


Başakşehir deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç da stattan mutlu ayrıldı. Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’la birlikte stattan çıkan Başkan Ali Koç’a Fenerbahçeli taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi ve ‘Şampiyon’ tezahüratları yaptı. Taraftarların fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmeyen Ali Koç, sarı-lacivertlilerle tek tek fotoğraf çektirdikten sonra aracına bindi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 00:11
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düğünde maganda kurşunu isabet eden kişi hayatını kaybetti
    1. Düğünde maganda kurşunu isabet eden..
    2. Ersun Yanal: “Ligde son sözü biz..
    3. Okan Buruk: “Kazanma alışkanlığını..
    4. Maçın ardından
    5. Emniyet Genel Müdürü Aktaş’dan Özel..
    6. İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
    7. Maçın ardından
    8. Ahırda ölü bulunan kadının eşi..
    9. Hababam Sınıfı oyuncusu hayatını..
    10. Aksaray’da düğün evinde havai fişek..
    11. BBP Genel Başkanı Destici: “(Emine..
    12. Altınordu - Fatih Karagümrük maçının..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Bulut'un..
    14. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    15. Düğünde maganda kurşunu 1 can aldı
    16. Şam'a hava saldırısı!
    17. Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı çift..
    18. Medipol Başakşehir puanla tanışamadı
    19. Bakan Pakdemirli Edirne'deki yangın..
    20. Fenerbahçe, 3 puanı uzatmada aldı
    21. Kayalıklardan denize atlayan genç..
    22. Ali Koç stattan mutlu ayrıldı
    23. Söke’deki yangın korkuttu
    24. İran'da yolsuzlukla mücadele
    25. TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2 -..
    26. Bisiklet: Türkiye Şampiyonası 3. Etap..
    27. Futbol: TFF 1. Lig
    28. GÜNDEM ÖZETİ / 25 Ağustos 2019
    29. Futbol: Süper Lig
    30. Süper Lig: Alanyaspor: 4 - Kasımpaşa:..
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Kültür ve Turizm Bakanı'nın Genel Müdür olarak atadığı Nalan Apa'dan Çavuşoğlu'na ağır hakaret!
    Kültür ve Turizm Bakanı'nın Genel Müdür olarak atadığı Nalan Apa'dan Çavuşoğlu'na ağır hakaret!
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Sol medya Ahmet Gülümseyen'in 'dövme' uyarısından rahatsız oldu
    Sol medya Ahmet Gülümseyen'in 'dövme' uyarısından rahatsız oldu

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Esed'in danışmanından küstah tehdit! 'Türk noktalarını imha edebiliriz'
    Esed'in danışmanından küstah tehdit! 'Türk noktalarını imha edebiliriz'