Ali Koç şimdi fena yandı! Bakalım ne yapacak?

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un uykularını kaçıran bir dert var. Sarı lacivertli kulüp borç ödemesinde kritik bir aşamadan geçiyor. Fenerbahçe'de ödenmesi gereken ücret 1 milyar TL'yi bulacak.

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, tüm branşlarda şampiyonluk yarışına girdi ama yönetimi saha dışında sıkıntılı günler bekliyor.

Sarı-lacivertliler, Bankalar Birliği anlaşması gereği bu sezon 220 milyon TL faiz ödemesi yapacak. İlk olarak 55 milyon lira ödeyen kulübün kasasından 165 milyon TL daha çıkacak.

Bu sezon asıl ödenmesi gereken para 691 milyon TL olarak belirlenmişti. Bankalarla yapılan görüşmeler sonrası 471 milyon liralık kalan bakiye 2030'da ödenmek üzere ana paraya eklendi.

2023-24 daha zorlu geçecek, ana para ödemesi başlayacak. Yeni sponsorluklar, Avrupa'da başarı ve futbolcu satışlarından elde edilen gelirlerle bu sezonu atlatan sarı-lacivertliler, gelecek sezon çok daha büyük bir yükün altına girecek.

Ödenmesi gereken rakam 1 milyar TL'yi bulacak. Basketbol ve voleybol gibi diğer ana branşlara ayrılan 25 milyon euroluk (bugünkü kurla 484 milyon TL) bütçede kesintiye gidilebilir.