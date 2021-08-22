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Spor Ali Koç Fenerbahçe'ye 4 yılda bir milyar lira harcadı! Bir şampiyonluk bile kazanamadı
Spor

Ali Koç Fenerbahçe'ye 4 yılda bir milyar lira harcadı! Bir şampiyonluk bile kazanamadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetime geldiği günden bu zamana kadar, sarı lacivertli kulübe 1 milyar lira para harcasa da bir şampiyonluk bile kazanamadı.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 08:21:00 -
Ali Koç Fenerbahçe'ye 4 yılda bir milyar lira harcadı! Bir şampiyonluk bile kazanamadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, sarı lacivertli ekibin başkanlığına geldiği günden bu yana kulübe 1 milyar lira harcama yaptığı öğrenildi. Sporx'in haberine göre, Başkan Koç, dördüncü yılına girdiği kulübe, sponsorluklar ve bağışlar ile birlikte 1 milyar lirayı aşan harcamada bulundu. Koç'un bunca harcamasına rağmen, sarı lacivertli ekibin bir kez bile şampiyon olamaması, taraftarları adeta çılgına çevirdi.

Erkek futbol takımında AVIS, Aygaz, Tüpraş ve HeForShe üzerinden kulübe sponsor olan Koç Holding, basketbolda Beko, voleybolda ise Opet ile Fenerbahçe'ye destek veriyor. Ali Koç, Fenerbahçe yönetimine geldiği ilk dönemde de kulübe 300 milyon lira bağışta bulunmuştu.

 

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