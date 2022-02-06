Biz sana söylemiştik Ali! 'Haram ile başarı olmaz'
Fenerbahçe Başkanlığı'nı Aziz Yıldırım'dan alırken, Ramazan günü kürsüde su içen Ali Koç, "Haramla başarı olmaz" uyarısına kulak vermemişti. Ali Koç, üçüncü yılda sarı lacivertli ekibe hezimet üstüne hezimet yaşattı.
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Göreve geldiği günden beri Fenerbahçe'ye hezimet üstüne hezimet yaşatan Ali Koç için "istifa et" çağrıları devam ediyor.
Taraftardan Norveç bayraklı tepki!
Süper Lig'in 24. haftasında sahasında ağıladığı Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de, "Ali Koç istifa sesleri" yeniden yükseldi.
Fenerbahçe taraftarı, kendisine yönelik istifa çağrılarının Norveç'teki bot hesaplardan yapıldığını iddia eden Ali Koç'a, tribünde Norveç bayrağı açarak tepki gösterdi.
Yeni Akit uyarmıştı! 'Haramla başarı olmaz'
Ali Koç, Fenerbahçenin Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulunda, kürsüde Ramazan günü su içerek, göreve haramla başlamıştı.