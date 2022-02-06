  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Biz sana söylemiştik Ali! 'Haram ile başarı olmaz'
Spor

Biz sana söylemiştik Ali! 'Haram ile başarı olmaz'

Fenerbahçe Başkanlığı'nı Aziz Yıldırım'dan alırken, Ramazan günü kürsüde su içen Ali Koç, "Haramla başarı olmaz" uyarısına kulak vermemişti. Ali Koç, üçüncü yılda sarı lacivertli ekibe hezimet üstüne hezimet yaşattı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 21:46:00 - 2022-02-06 21:57:28
Biz sana söylemiştik Ali! 'Haram ile başarı olmaz'

 Yeniakit.com.tr 

Göreve geldiği günden beri Fenerbahçe'ye hezimet üstüne hezimet yaşatan Ali Koç için "istifa et" çağrıları devam ediyor.

Taraftardan Norveç bayraklı tepki!

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında ağıladığı Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de, "Ali Koç istifa sesleri" yeniden yükseldi.

Fenerbahçe taraftarı, kendisine yönelik istifa çağrılarının Norveç'teki bot hesaplardan yapıldığını iddia eden Ali Koç'a, tribünde Norveç bayrağı açarak tepki gösterdi.

Yeni Akit uyarmıştı! 'Haramla başarı olmaz'

Ali Koç, Fenerbahçenin Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulunda, kürsüde Ramazan günü su içerek, göreve haramla başlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay