Ali Koç, Ekrem İmamoğlu'na FETÖ'cü mü demek istedi?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Şike yapıldı diyen FETÖ'cüdür' ifadelerini kullandı. Takvim yapraklarını geriye doğru sardığımızda dikkat çeken bir detay ortaya çıkıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe'nin şike yaptığına dair açıklamalarda bulunmuştu. Haliyle akıllara 'Ali Koç, Ekrem İmamoğlu'na FETÖ'cü demek istedi?' soruları gelmeye başladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk Özel programına konuk oldu.
Çok konuşulacak açıklamalar yapan Ali Koç, Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'da yaşadığı sürece değindi.
Ali Koç, Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'da itibar suikastine uğradını belirtti.
"Fenerbahçe markasına gelen zararın hiçbir şekilde maddiyatla ölçülmesi mümkün değildir." diyen Koç, Fenerbahçe'ye şike imasında bulunanların FETÖ'ye hizmet ettiğini söyledi.
"Şimdi konuşma sırası bizde." sözleriyle açıklamasını sürdüren sarı-lacivertli ekibin başkanı, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:
"Fenerbahçe'ye şike yaptı diyenlerin hepsi FETÖ'ye hizmet etmektedir. Bunu insanların aklına kazıyacağız. Şimdi konuşma sırası bizde.
İmamoğlu'na FETÖ'cü mü demek istedi?
Öte yandan akıllara CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fenerbahçe'nin şike yaptığına dair açıklamalar geldi. Bir dönem Trabzonspor yöneticiliği yapan Ekrem İmamoğlu, FETÖ'nün yayın organı STV'de, Fenerbahçe'ye yönelik şike operasyonunu desteklediğini ve olumlu bulduğunu söylemişti.
Dün 'Şike yapıldı diyen FETÖ'cüdür' açıklaması yapan Ali Koç'un sözlerinin ardından 'Bu durumda İmamoğlu FETÖ'cü mü oluyor? Ali Koç böyle mi demek istedi?' sorusu sorulmaya başlandı.