  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ali Koç davet etmişti! Fransız teknik adam vefat etti
Spor

Ali Koç davet etmişti! Fransız teknik adam vefat etti

Fransız futbolunun en önemli teknik adamlarından Gerard Houllier, kısa bir süre önce geçirdiği bir aort ameliyatı sonrası 73 yaşında hayata gözlerini yumdu. Gerard Houllier, Liverpool menajerliği başta olmak üzere başarılarla dolu bir teknik adamlık kariyeri ile hayata veda etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 15:32:00 -
Ali Koç davet etmişti! Fransız teknik adam vefat etti

Fransız futbolunun en önemli teknik direktörlerinden Gerard Houllier, 73 yaşında hayatını kaybetti. Uzun zamandır kalp sorunlarıyla uğraşan Houllier, 3 hafta önce bir aort ameliyatı geçirmişti.

Fransız teknik adam ilk olarak 13 Ekim 2001'de Liverpool'un başındayken aort diseksiyonu (yırtılması) geçirmişti. 2011'deki Aston Villa macerası sonrası doktorların yasağıyla teknik direktör kariyerini sonlandırmıştı. En son 3 hafta önce geçirdiği ameliyatın ardından da evine dönen Houllier'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Başarılarla dolu kariyerinde PSG, Liverpool, Lyon ve Fransa Milli Takımı gibi önemli ekiplerin teknik direktörlüğünü yapmıştı. 2010-11'deki Aston Villa macerası sonrası ise kariyerine nokta koymuştu.

Ali Koç davet etmişti

Gerard Houllier, 2017'de o dönem Fenerbahçe 'nin başkan adaylığına hazırlanan Ali Koç'un davetlisi olarak 1907 Fenerbahçe Derneği'nin sohbet toplantısına katılmıştı. İki saat süren etkinlikte bilgi ve deneyimlerini paylaşan ünlü teknik adam, merak edilen sorulara da cevap verirken etkinlik sonunda Ali Koç tarafından kendisine günün anısına hazırlanan bir plaket takdim edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selvi son anketi açıkladı: Kılıçdaroğlu, seçimde aday olursa tablo tersine dönüyor
Siyaset

Selvi son anketi açıkladı: Kılıçdaroğlu, seçimde aday olursa tablo tersine dönüyor

Optimar Araştırma'nın son anket sonuçlarını gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'..
Altın alacaklara kritik uyarı! Geri çekiliyor
Ekonomi

Altın alacaklara kritik uyarı! Geri çekiliyor

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde "Ons Altın, 1992.30 seviyesinden başlayan düşen fiyat eğiliminin geçilememesiyl..
MİT'ten İranlı ajanlara operasyon!
Gündem

MİT'ten İranlı ajanlara operasyon!

MİT, İran'ın Türkiye'deki istihbarat ajanlarına büyük darbe indirdi. İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ve 11 kişi yak..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay