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Spor Ali Koç dalga konusu oldu! "Metin Oktay kalk büyüğün geldi"
Spor

Ali Koç dalga konusu oldu! "Metin Oktay kalk büyüğün geldi"

Yeniakit Publisher
2024-04-27 18:19:00 -
Ali Koç dalga konusu oldu! "Metin Oktay kalk büyüğün geldi"

Fenerbahçe'yi şampiyonluğu hasret bırakan Ali Koç, sosyal medyada dalga konusu oldu.

 RECEP YEŞİL 

2018 yılında Fenerbahçe Kulübü Başkanı olan Ali Koç, futbol branşında takımı şampiyonluğa hasret bıraktı.

Aradan geçen 6 yıllık süreçte Galatasaray 3 kez, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor 1'er kez Süper Lig'i zirvede tamamladı.

Fenerbahçe 7 puan geride

Adana Demirspor'u mağlup ederek puanını 93 yapan Galatasaray, maç fazlasıyla birlikte Fenerbahçe'nin 7 puan önüne geçti.

Sarı lacivertli ekip bu akşam kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
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Şampiyonluğu zora sokan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, sosyal medyada dalga konusu oldu.

"Metin Oktay kalk büyüğün geldi"

Fenerbahçeli taraftarlar tarafından yöneltildiği bilinen 1907 Medya isimli sosyal medya sayfası; Koç'un 6 yıllık başkanlığı döneminde Galatasaray'ın 3 kez şampiyon olduğunu hatırlattı.

Sarı kırmızılı kulübün efsanesi Metin Oktay üzerinden Ali Koç'a gönderme yapan sayfa; "Metin Oktay kalk büyüğün geldi" ifadelerini kullandı.

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