  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail'in Şifa Hastanesi'nde 400 kişiyi öldürdüğü açıklandı

Araç sahipleri dikkat! Herkes peşinde: BYD markası o elektrikli araç yok satıyor! Kimse beklemiyordu

CHP'li vekil seçim yasağını çiğnedi

Araplar Türkiye'deki akaryakıt devini satıyor! Çok sayıda istasyonları var, işte yeni sahipleri

Melih Gökçek, Fatih Erbakan'a ve Süleymancılara seslendi: 'İstanbul'u bu fasıklara teslim ederseniz...'

Skandal karar! Türkiye'nin ünlü havayolu şirketine uçuş yasağı getirildi

Az ama öz konuşan ekonomist duyurdu: En düşük emekli maaşı alanlara o tarihte 15 bin lira verilecek

Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Temmuzda asgari ücret ve emekli zammı olacak mı?

Batı yine bildiğiniz gibi... Ukrayna'da bir hastanenin bodrum katında bulundu! Bebeklerde de denemişler
Spor Ali Koç çok üzülecek! Galatasaray'a Süper Lig'in gol kralı forveti geliyor!
Spor

Ali Koç çok üzülecek! Galatasaray'a Süper Lig'in gol kralı forveti geliyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-31 12:46:00 -
Ali Koç çok üzülecek! Galatasaray'a Süper Lig'in gol kralı forveti geliyor!

Önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapmaya başlayan Galatasaray forvet rotasyonu için gündemine Ali Koç'un da ilgilendiği Aaron Boupendza'yı aldı. Hatayspor formasıyla 22 kez fileleri havalandırıp gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza için kolları sıvayan Galatasaray, MLS ekibi Cincinnati ile transfer için masaya oturdu. Galatasaray'ın görüşmelerin olumlu geçmesi halinde Aaron Boupendza'ya üç yıllık imza attırması bekleniyor.

Önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapmaya başlayan Galatasaray forvet rotasyonu için gündemine Ali Koç'un da ilgilendiği Aaron Boupendza'yı aldı. Hatayspor formasıyla 22 kez fileleri havalandırıp gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza için kolları sıvayan Galatasaray, MLS ekibi Cincinnati ile transfer için masaya oturdu. Galatasaray'ın görüşmelerin olumlu geçmesi halinde Aaron Boupendza'ya üç yıllık imza attırması bekleniyor.

Bu sezon Mauro Icardi'ye alternatif oluşturabilecek bir golcü isim bulmakta oldukça zorlanan Galatasaray aradığı kalitedeki ismi en sonunda buldu.

2020-2021 sezonunda Hatayspor formasıyla Süper Lig'in tozunu attıran ve 22 gol kaydederek gol krallığında zirvede yer alan Aaron Boupendza için harekete geçen Galatasaray forvet sorununu 27 yaşındaki Gabonlu oyuncuyla çözme kararı aldı.

Hatayspor'da gösterdiği 22 gollük performansın ardından Katar'ın yolunu tutan Aaron Boupendza son olarak MLS ekiplerinden Cincinnati'ye transfer oldu. MLS ekibinde sezona tutuk başlayan ve takımdan ayrılmayı düşünen Aaron Boupendza için transfer masasına oturacak Galatasaray'ın anlaşmayı tamamlaması halinde golcü isme üç yıllık imza attıracağı iddia edildi.

27 yaşındaki Aaron Boupendza bu sezon forma giydiği 8 maçta yalnızca 2 kez gol sevinci yaşayabildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ali Koç'un artistliği buraya kadar... Fenerbahçe'ye borsa engeli!
Ali Koç'un artistliği buraya kadar... Fenerbahçe'ye borsa engeli!

Spor

Ali Koç'un artistliği buraya kadar... Fenerbahçe'ye borsa engeli!

Ali Koç’tan, tüm Türkiye’yi şaşkına çeviren karar! Senin yapacağın iş de bu kadar olur zaten
Ali Koç’tan, tüm Türkiye’yi şaşkına çeviren karar! Senin yapacağın iş de bu kadar olur zaten

Spor

Ali Koç’tan, tüm Türkiye’yi şaşkına çeviren karar! Senin yapacağın iş de bu kadar olur zaten

Sen ne yaptın böyle Ali Koç! Şu rezilliğe bakın hele şu rezilliğe! Ağızlar bir karış açık kaldı
Sen ne yaptın böyle Ali Koç! Şu rezilliğe bakın hele şu rezilliğe! Ağızlar bir karış açık kaldı

Spor

Sen ne yaptın böyle Ali Koç! Şu rezilliğe bakın hele şu rezilliğe! Ağızlar bir karış açık kaldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23