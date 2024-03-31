Ali Koç çok üzülecek! Galatasaray'a Süper Lig'in gol kralı forveti geliyor!

Önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapmaya başlayan Galatasaray forvet rotasyonu için gündemine Ali Koç'un da ilgilendiği Aaron Boupendza'yı aldı. Hatayspor formasıyla 22 kez fileleri havalandırıp gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza için kolları sıvayan Galatasaray, MLS ekibi Cincinnati ile transfer için masaya oturdu. Galatasaray'ın görüşmelerin olumlu geçmesi halinde Aaron Boupendza'ya üç yıllık imza attırması bekleniyor.

Bu sezon Mauro Icardi'ye alternatif oluşturabilecek bir golcü isim bulmakta oldukça zorlanan Galatasaray aradığı kalitedeki ismi en sonunda buldu.

2020-2021 sezonunda Hatayspor formasıyla Süper Lig'in tozunu attıran ve 22 gol kaydederek gol krallığında zirvede yer alan Aaron Boupendza için harekete geçen Galatasaray forvet sorununu 27 yaşındaki Gabonlu oyuncuyla çözme kararı aldı.

Hatayspor'da gösterdiği 22 gollük performansın ardından Katar'ın yolunu tutan Aaron Boupendza son olarak MLS ekiplerinden Cincinnati'ye transfer oldu. MLS ekibinde sezona tutuk başlayan ve takımdan ayrılmayı düşünen Aaron Boupendza için transfer masasına oturacak Galatasaray'ın anlaşmayı tamamlaması halinde golcü isme üç yıllık imza attıracağı iddia edildi.

27 yaşındaki Aaron Boupendza bu sezon forma giydiği 8 maçta yalnızca 2 kez gol sevinci yaşayabildi.

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