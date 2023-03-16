Ali Koç bunu hiç beklemiyordu! Sonunda bunu da yaşadı...

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşmesinin ardından sarı-lacivertli camiada kazanlar kaynamaya başladı.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, 2018 yılında göreve geldiği tarihten bu yana sarı-lacivertli takımda bir türlü istenen başarıyı yakalayamadı.

Bu sezona mutlak 'şampiyonluk' parolasıyla başlayan ancak zirveyi Galatasaray'a kaptırdıktan sonra farkın açılmasını engelleyemeyen sarı-lacivertlilerde şampiyonluk hesapları zora girdi.

ÇATLAK SESLER YÜKSELİYOR: "KONGREYE GİDELİM"

Son olarak Teknik Direktör Jorge Jesus'un da sezon sonunda ayrılmak istediğini Brezilya basınına açıkça belirtmesinin ardından sarı-lacivertli camiada çatlak sesler yükselmeye başladı. Takımın 3 kulvarda yola devam etmesinden ötürü şimdilik susma kararı alan bazı isimlerin şampiyonluğun kaçtığı takdirde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kongreye davet etmeye hazırlandığı öğrenildi. Haber7'ye göre;

Başkan olduğu süreçte kulübe hibe ettiği dev rakamlar ve sarı-lacivertli takımı maddi darboğazdan kurtarmak için yaptıklarından ötürü Ali Koç'a teşekkür edilecek. Ancak sonrasında Başkan'ın istifa etmesi gerektiği belirtilerek yeni adayların önünü açması istenecek.

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İKİ İSİMDEN 'ALİ KOÇ' İDDİASI

Tepkilerin odağındaki Başkan Ali Koç'un da güven tazelemek istediği iddia edildi. Sarı-Lacivertli kulüpte 29 Mart Çarşamba günü Saat 14.00'te Olağanüstü Genel Kurul toplanacak. Üyelere çağrı yapıldı.

Yaptığı çıkışlarla gündem olan gazeteci Emre Bol, Sözde Futbol kanalında, "Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un güven tazeleyeceği konuşuluyor" dedi. Beyaz Futbol moderatörü Ertem Şener de "Başkan Ali Koç'un güven tazeleyeceği duyumlarını alıyoruz" diye konuştu.