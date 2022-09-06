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Spor Ali Koç Başkan ne yapmak istiyor?
Spor

Ali Koç Başkan ne yapmak istiyor?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamalarla beni yine şaşırtmadı.. Neden diyeceksiniz? Nedeni o kadar basit ki, ne zaman Ali Koç başkanın beceriksiz yönetimi gündeme gelse, ya da sansasyonel transfer zincirlerindeki aksama gündem olsa, hemen devreye Ali Koç Başkan çıkıyor ve herkese ayar üstüne ayar vermeye başlıyor...

Yeniakit Publisher
2022-09-06 09:52:00 -
Ali Koç Başkan ne yapmak istiyor?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamalarla beni yine şaşırtmadı.. Neden diyeceksiniz? Nedeni o kadar basit ki, ne zaman Ali Koç başkanın beceriksiz yönetimi gündeme gelse, ya da sansasyonel transfer zincirlerindeki aksama gündem olsa, hemen devreye Ali Koç Başkan çıkıyor ve herkese ayar üstüne ayar vermeye başlıyor...

 

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