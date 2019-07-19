Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!

Hareketli bir transfer dönemi geçiren ve sezonun ilk antrenman kampını tamamlayan Fenerbahçe, bugün yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını yaptı. İkinci kamp öncesinde formalarını futbolcular ve yeni transferler ile tanıtılan geceye Başkan Ali Koç'un sözde esprileri damgasını vurdu.

"Bu isimle kimse sana küfredemez"

Fenerbahçe'nin İranlı genç yeteneği Allahyar'ın ismini hedef alan Başkan Koç Allahyar'ın performansından çok ismi nedeniyle hiçbir stadda küfür ve kötü muamele ile karşı karşıya kalmayacağına eminim dedi.

Başkan "Allahyar'ı unutmadım. İsmini zikrederken dikkatli olmak lazım. (Gülerek) Eminim hiçbir stadyumda küfür yemeyecek, bunu size garanti edebilirim. (Gülerek) Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.